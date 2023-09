L’ABC de la liquidation d’une succession : les étapes à respecter

Au décès, c’est le liquidateur qui est chargé de régler la succession du défunt. Il aura de nombreuses tâches à accomplir qui s’étaleront sur au moins un an.

Le liquidateur, que l’on nommait autrefois exécuteur testamentaire, joue un rôle central dans le règlement d’une succession. Généralement désigné dans le testament du défunt, son rôle consiste à assurer le bon déroulement de la succession, à distribuer les biens aux héritiers et à payer les dettes aux créanciers. « Il y a plusieurs étapes à franchir, et le liquidateur peut se faire aider par un notaire ou un avocat s’il le souhaite », explique Lionel Neyts, notaire et vulgarisateur juridique chez Éducaloi. Attention, car ne pas respecter ces étapes peut avoir de lourdes conséquences, comme être tenu personnellement responsable des dettes du défunt. Mieux vaut connaître la marche à suivre !

Obtenir le certificat de décès

Parmi les tâches à accomplir en priorité, le liquidateur devra obtenir le certificat de décès ou une copie de l’acte de décès auprès du Directeur de l’État civil du Québec. On peut effectuer cette démarche en ligne (etatcivil.gouv.qc.ca/fr/formulaires-publications.html).

Trouver le dernier testament

« Il faut faire une demande de recherche testamentaire auprès du registre de la Chambre des notaires et de celui du Barreau du Québec », indique Lionel Neyts. Le liquidateur devra aussi chercher dans les papiers de la personne décédée au cas où celle-ci aurait préparé un autre testament à la main ou devant témoin. Le testament le plus récent primera en principe sur les autres. S’il n’est pas notarié, il devra être vérifié par un notaire ou devant le tribunal.

Fermer les comptes et ouvrir un compte pour la succession

Puis, il faudra fermer les comptes bancaires du défunt et en ouvrir un autre pour la succession. « C’est dans ce compte que l’on transférera l’argent du défunt et que les sommes qui lui sont encore dues seront rapatriées. C’est également avec lui que l’on payera les dettes », précise Lionel Neyts.

Enregistrement aux différents registres

Le liquidateur doit enregistrer un avis de sa désignation en tant que liquidateur au Registre des droits réels et personnels immobiliers (RDPRM). Il doit aussi faire enregistrer au Registre foncier la transmission des immeubles éventuels inclus dans la succession. Cette étape doit être effectuée par un notaire.

Produire les déclarations de revenus

Cette étape très importante consiste à produire trois déclarations : les déclarations du défunt pour l’année civile du décès; les déclarations précédentes qui n’auraient pas encore été produites et enfin les déclarations de la succession pour les sommes reçues et payées après le décès.

Cela fait, le liquidateur devra obtenir les certificats fiscaux prouvant que la personne décédée ne doit plus rien aux autorités fiscales. S’il venait à distribuer des biens aux héritiers avant et qu’il s’avère que le défunt devait encore des sommes à l’impôt, il pourrait devoir les payer de sa poche.

Réaliser l’inventaire

Le liquidateur a aussi pour tâche de réaliser l’inventaire des biens qui entrent dans la succession comme des immeubles, comptes en banque, REER, placements, etc., ainsi que des dettes du défunt. Cet inventaire devra être préparé par un notaire ou signé devant deux témoins.

Il doit également publier un avis de clôture d’inventaire dans le RDPRM ainsi qu’un avis dans un journal de la localité de la personne décédée. « Si on n’effectue pas d’inventaire ou que l’on ne publie pas d’avis, on perd alors une importante protection », prévient Lionel Neyts.

Réclamer les sommes dues

Il faut s’assurer de récupérer tout ce qui pourrait être encore dû au défunt, par exemple : salaires, assurance-vie, indemnités, trop-perçu, etc. On peut aussi réclamer auprès de Retraite Québec la prestation de décès de 2500 $, pour autant que le défunt ait suffisamment cotisé au RRQ durant sa vie.

Payer les dettes

Si le défunt a des dettes, le liquidateur devra les régler avec l’argent de la succession. Il faut payer les factures, prêts et impôts encore dus par le défunt; les dettes de la succession (frais de notaire, funéraires, etc.); les legs à titre particulier laissé à une personne précise identifiée dans le testament.

S’il n’y a pas assez d’argent, le liquidateur pourrait devoir vendre des biens.

Réaliser un compte rendu et partager les biens

Le liquidateur doit remettre un compte définitif, c’est-à-dire un compte rendu de la liquidation. Ce document permet aux héritiers de savoir comment le liquidateur a géré la succession ainsi que ce qu’il reste de la succession une fois les dettes payées et les legs particuliers attribués.

Le liquidateur peut aussi remettre en même temps une proposition de partage, autrement dit un plan de répartition des biens entre les héritiers, que ces derniers peuvent accepter ou refuser. S’ils l’acceptent, le liquidateur est alors déchargé de sa tâche et il pourra finalement publier un avis de clôture de compte du liquidateur au RDPRM. En cas de refus, un tribunal pourrait être amené à trancher.

Pour en savoir plus sur le rôle et les obligations du liquidateur, consultez le site d’Éducaloi (educaloi.qc.ca) ou celui du ministère de la Justice (quebec.ca/justice-et-etat-civil).

