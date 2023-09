Le 30 en manchettes

Il y a de ces dates qui sont des célébrités. Le 30 septembre en est une. Pourquoi ? Aucune ciboulette d’idée. Une date qui sait faire l’événement.

Mais en 1841, Samuel Slocum a une idée de génie. Probablement tanné de courailler ses feuilles un peu partout, il obtient le brevet pour la brocheuse. C’est d’ailleurs le même gars, un New-Yorkais, qui avait inventé l’épingle à tête plate. Slocum, monsieur à la motricité fine.

Vingt ans plus tard, le 30 septembre encore, William Wrigley, qui avait pourtant commencé dans le savon, arrive avec la gomme à mâcher. Il fait un malheur. William, un gars de Chicago, maintenant dans 180 pays, 14 usines. Ça mâche, son affaire.

En 1994, 30 septembre, le Québec est sous le choc alors que CJMS la légendaire et cinq autres stations sont carrément et amèrement fermées. J’avais quitté l’organisation quatre ans plus tôt, mais, le cœur gros, j’étais déchiré en sympathisant avec tous mes anciens collègues qui, d’un coup, se retrouvaient sur le pavé.

Cinq ans plus tard, en 1999, un temps nouveau. Le Canadien de Montréal annonce la nomination d’un premier capitaine européen dans l’histoire de l’équipe. Le jeune Finlandais Saku Koivu sera celui qui, comme Jean Béliveau, aura porté le « C » le plus longtemps, soit pendant 10 ans. Tristement, jamais il ne parlera français et il déguerpira de la ville dès qu’il a pu le faire... vers Anaheim d’abord et dans son pays ensuite. En passant, connaissez-vous une seule personne sur cette terre qui a le prénom Saku ?

Le 30 septembre 2006, un beau samedi ensoleillé, un drame épouvantable survient à Laval. Le viaduc du pont de la Concorde s’effondre et entraîne cinq personnes dans la mort. Plus que jamais, on réalise alors que nos routes ont été « botchées ».

C’est aussi un 30 septembre en 2009 que Guy Laliberté s’offre un cadeau de 35 millions pour ses 50 ans. Il partira du Kazakhstan et, équipé de son petit nez de clown, il saluera la planète au complet avant de passer neuf jours dans l’espace. Quand tu vaux 2,5 milliards...

Le même jour, Mats Sundin nous annonce sa retraite, trois ans après celle de Moises Alou.

Bonne fête Diane Dufresne née en 1944 et Manuel Tadros en 1956 en ce fameux 30 septembre...

Ah oui ! Comme dans un code télégraphique, encore aujourd’hui, des journalistes utilisent toujours le même nombre entre deux tirets pour indiquer que leur texte est terminé.

T’ÉGALEMENT