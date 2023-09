Le bonheur, c’est les autres

Vivre heureux ! Est-ce réellement possible ? Si certains répondent oui d’emblée, d’autres hésitent, souhaitant plutôt rappeler que la vie comporte de nombreuses difficultés. Faisant suite à une vaste étude de l’Université Harvard, qui s’est étendue sur 80 ans, des chercheurs se sont penchés sur la question pour tirer leurs conclusions dans un nouveau livre.

Interpellé par cet ouvrage, le comédien Emmanuel Bilodeau, qui évoque souvent l’idée du bonheur dans ses spectacles et conférences, n’a pas hésité à s’associer à ce livre et à signer la préface.

« Enfin un livre sérieux sur le bonheur », clame d’entrée de jeu Emmanuel Bilodeau à propos du livre Qu’est-ce qu’une vie heureuse ? Pourtant, le comédien avoue sans détour ne pas avoir le bonheur facile.

« Lorsque l’on se concentre sur l’idée de toujours aller plus loin ou plus haut au niveau de sa carrière on peut tomber bien bas », souligne le préfacier.

« Pour moi, le bonheur n’est pas là. Évidemment, ça nous fait plaisir de nous faire ovationner, mais le véritable bonheur est plutôt dans les choses toutes simples, comme de faire une promenade à vélo avec ma blonde, de jouer avec mes enfants, de jardiner ou de faire du pain que je prends plaisir à aller porter chez un voisin. Un sourire, un échange ou une transmission d’énergie vitale, c’est ce qui fait une belle journée. »

À ce sujet, Emmanuel Bilodeau insiste sur l’importance d’établir des liens avec les autres. « Il est là, le bonheur ! affirme-t-il. Il faut mettre sa gêne de côté et aller vers les autres et les saluer. »

Une étude sur 724 personnes

La longue étude de Harvard qui s’est déjà étendue sur 80 ans et qui se poursuit a été menée auprès de 724 individus. Toutes les questions y ont passé : l’amour, l’amitié, la famille, le travail, les collègues, les loisirs et l’importance que l’on y attache ainsi que notre rapport à l’argent.

Apparemment, le bonheur n’est pas nécessairement associé à la réussite ou au succès financier, même si ces facteurs ont tout de même une incidence sur le bonheur puisqu’ils augmentent la confiance en soi et l’estime de soi.

De fait, on peut plus facilement répandre le bonheur autour de soi lorsque l’on ressent un sentiment de réalisation. Néanmoins, la plénitude domine dans l’équation.

La recette du bonheur

Si l’on recherche la fameuse recette du bonheur, on sera sans doute étonné qu’elle n’existe pas réellement puisque chaque individu est différent et que le bonheur ne signifie pas la même chose pour chacun. Pour l’un, ce sera les enfants, pour l’autre ce sera les voyages.

Néanmoins, parmi les conclusions retenues, on comprend une chose importante : le bonheur serait directement proportionnel à nos rapports sociaux.

Parmi les nombreuses questions posées à différentes personnes, on constate que plusieurs ont été souvent bouleversés durant les derniers mois en raison d’un problème inattendu et qu’ils ont la plupart du temps bravé la tempête à l’aide de leurs proches.

Chose certaine, il n’est jamais trop tard pour créer de nouveaux liens avec autrui et poursuivre sa quête du bonheur.

De surcroît, la vie nous fait évoluer et l’on change constamment sans nécessairement s’en rendre compte. De là l’importance de poursuivre son questionnement sur notre propre véritable quête du bonheur.

L’étude se conclut sur une note philosophique : une vie réussie n’est pas la destination en soi, mais plutôt la route que l’on emprunte et les personnes que l’on rencontre chemin faisant qui feront la différence sur la route qui mène au bonheur.