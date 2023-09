Les Alouettes en orange et blanc pour la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation

OTTAWA - Les joueurs des Alouettes ont souligné la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation en portant un chandail d’échauffement orange et blanc, samedi, avant la rencontre face au Rouge et Noir, à Ottawa.

Avec cette initiative, la Ligue canadienne de football et ses neuf équipes souhaitent «sensibiliser la population aux tragédies du système des pensionnats et montrer leur soutien aux survivants et à leurs familles».

Selon ce qu’a précisé l’organisation des Alouettes, les chandails portés par les joueurs du club montréalais sont maintenant disponibles dans le cadre d'un encan silencieux.

«La moitié des recettes servira à compenser les coûts pour les jeunes de Kahnawake qui veulent pratiquer le football, et l'autre moitié à un groupe de bénévoles locaux qui coordonnent les activités de la Journée du chandail orange pour la collectivité», a-t-on précisé.