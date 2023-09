Les Blue Jays doivent encore attendre

À leur avant-dernier match de la saison, les Blue Jays de Toronto n’ont pas été en mesure de se qualifier pour les séries éliminatoires.

Le club de la Ville Reine a baissé pavillon 7 à 5 contre les Rays de Tampa Bay, samedi, au Rogers Center.

• À lire aussi: Tom Brady dans les couleurs de «Nos Amours»

• À lire aussi: MLB: Bryce Harper lance son casque dans les gradins... à la grande joie d’un jeune partisan

Les Jays auraient pu obtenir leur billet pour le baseball d’octobre en l’emportant. Ils pourraient toutefois obtenir leur qualification en soirée, si les Mariners de Seattle s’inclinent contre les Rangers du Texas. Ce match est présenté à TVA Sports.

Si la formation de l’État de Washington l’emporte, le sort des Blue Jays se jouera dimanche, lors de la dernière journée d’activités de la saison régulière 2023 du baseball majeur, contre ces mêmes Rays. Vous pourrez voir cette rencontre à TVA Sports à compter de 15h.

Présentement, la formation torontoise occupe le deuxième rang parmi les équipes repêchées dans l’Américain. Elle devance les Astros de Houston et les Mariners, respectivement par un et deux matchs. Le club texan sera aussi en action plus tard en soirée.

Les Jays l'échappent en 10e manche

Dans le duel contre les Rays, les Blue Jays l’ont échappé en 10e manche. Les visiteurs ont profité des largesses de l’artilleur Jordan Hicks (3-9) pour inscrire trois points.

De retour en attaque pour une ultime chance, la troupe du gérant John Schneider s’est approchée à deux points grâce à un double de Bo Bichette. Ce fut cependant trop peu trop tard.

Tirant de l’arrière par deux après les trois premiers tours au bâton de leurs rivaux, les Blue Jays ont ouvert leur compteur en troisième manche. Daulton Varsho a réussi un circuit en solo qui a réduit l’écart de moitié.

Ce dernier a aussi produit les deuxième et troisième points des siens. En quatrième, il a amorcé une poussée de trois points des siens en envoyant Alejandro Kirk et Kevin Kiermaier au marbre avec un simple. George Springer a produit l’autre réussite des favoris de la foule.

Une manche plus tard, Harold Ramirez a expulsé un tir du releveur Trevor Richards à l’extérieur des limites du terrain, alors que son coéquipier Randy Arozarena occupait déjà les sentiers. La bombe du Colombien de 29 ans a ainsi ramené tout le monde sur le même pied d’égalité.