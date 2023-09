Les grosses quilles du samedi

Sancerre, l’Oregon, l’Afrique du Sud et le Démon blond sont à l’honneur. De belles bouteilles pour se faire plaisir le samedi entre amis !

Buvez moins. Buvez mieux.

Jean-Max Roger, Les Caillottes 2022, Sancerre, France

36,75 $ - Code SAQ 12880957 – 12,5 %

La famille Roger provient d'une longue lignée de vignerons du village de Bué qui remonte au début des années... 1600 ! Jean-Max Roger reprend les quatre hectares laissés par ses parents au début des années 1970 et agrandit le domaine. Aujourd'hui, ses fils Étienne et Thibault travaillent avec lui sur plus de 26 hectares en Sancerre et 5 hectares en Menetou-Salon. La cuvée « Caillottes » provient de sols calcaires, ce qui confère au vin une « verticalité » – si on compare aux vignes qui évoluent sur des sols marneux de kimméridgien qui donnent des vins plus à « l’horizontal ». Des tonalités florales, de citron, de pomme et de craie. La bouche est assez droite et portée par une acidité vive avec une matière plutôt ample et une finale crayeuse. On aimerait un brin plus de complexité, mais ça demeure fort agréable.

★★★ $$$

Portlandia, Pinot Noir 2021, Oregon, États-Unis

34,75 $ - Code SAQ 14274774 – 13,5 %

Joli pinot noir dont les raisins proviennent des sites plus frais de la Willamette Valley, le cœur viticole de l’Oregon. Bien parfumé sur des notes de cerise, framboise, prune, lavande et une touche de tabac à pipe. Acidité basse avec une matière délicate. Léger et bien avec des tanins soyeux, il se laisse boire avec une grande facilité. Fort bon et se compare aisément à plusieurs bons bourgognes vendus plus chers. Servir assez frais pour de meilleurs résultats.

★★★ $$$

Lomond, Belladona 2019, Cape Agulhas, Afrique du Sud

33,25 $ - Code SAQ 15169685 – 14 %

Le producteur Lomond est situé dans la plaine des Aiguilles, près de la pointe la plus méridionale de l'Afrique, au Cap des Aiguilles – le lieu de rencontre des océans Indien et Atlantique – ce qui permet d’avoir un climat maritime assez frais. Le shiraz (80%) est vinifié en cuve inox, puis élevé en fût américain et français, alors que le mourvèdre (15%) est vinifié et élevé en barrique de chêne, et le viognier (5%) est vinifié en cuve et élevé dans des fûts neutres. Le tout est ensuite assemblé. Ça donne un vin explosif aux parfums de fruits noirs, de cacao, de rose et d’épices à steak. Un style moderne, gourmand et généreux tout en restant élégant avec des tanins bien intégrés.

★★★ $$$

Guy Lafleur, Signature Cabernet Franc 2019, Niagara Peninsula, Canada

40,00 $ - Code SAQ 14363507 – 13 %

Feu Guy Lafleur était vite sur ses patins et savait manier la rondelle comme pas un. Il aura aussi pris soin de s’associer avec Gilles Chevalier, un passionné et connaisseur, pour sortir un vin à son image : le meilleur ! Provenant de chez Tawse, dans la région du Niagara, en Ontario, ce cabernet-franc pourrait facilement passer à l’aveugle pour un grand chinon ou un grand saumur. Un fruité mûr et nourri finement travaillé en barrique, ce qui apporte des tonalités de fumée, de poivron grillé et de cassis. Belle texture en bouche avec des tanins de qualité, de la longueur et une grande sapidité en finale. Il en reste peu dans le réseau de la SAQ, alors dépêchez-vous !

★★★★ $$$ 1⁄2

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.