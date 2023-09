Les meilleures adresses gourmandes de Saint-Jean de Terre-Neuve

Forte de la richesse de son histoire, de son patrimoine maritime et architectural (vous allez adorer marcher dans les rues du quartier « Jellybean Row », reconnu pour ses maisons colorées), la ville de Saint-Jean de Terre-Neuve se distingue également par sa gastronomie. Une influence britannique, combinée à une cuisine « nouvelle », raisonnée et très locale par de jeunes chefs rend l’offre extrêmement intéressante pour y séjourner quelques jours.

Aussi avide d’histoire que d’expérience gastronomique ? Prenez ces adresses en note, et faites de Saint-Jean de Terre-Neuve votre prochaine capitale à visiter !

The Duke of Duckworth

Photo Le cuisinomane

Comme on ne peut pas quitter la ville sans croquer dans un fish’n’chips, tous les locaux et experts vous diront d’aller à l’institution The Duke of Duckworth. À mi-chemin entre brasserie et restaurant, l’endroit nous transporte littéralement dans un pub irlandais où événements sportifs sont présentés à l’écran et fûts de bières locales coulent à flots. Le service est aussi rapide que l’assiette se termine : le poisson, à la délicate panure craquante, ne fait que s’évanouir sur la langue, laissant derrière lui une chair mi-ferme, mi-tendre, signe d’une cuisson parfaite. Pour la vraie expérience, il faut le prendre tout garni, avec la sauce maison (dressing) et sauce brune (gravy) !

Toutefois, prévoyez le coup, puisque la cuisine ferme à 20 h.

Bannerman Brewing Co.

Photo Le cuisinomane

Gérée par une jeune équipe passionnée, cette microbrasserie est l’endroit où les jeunes professionnels viennent s’installer pour travailler un après-midi, prendre le lunch, l’apéro ou le souper. C’est qu’en plus d’y servir l’une des meilleures bières artisanales en ville, la nourriture est elle aussi exceptionnelle, grâce à Namjim, un « projet COVID » aujourd’hui permanent résidant à la microbrasserie. On y sert une cuisine aux saveurs thaïlandaises, élaborées avec les produits locaux : riz frit aux chanterelles, salade de papaye faite à partir de carottes et de rutabaga locaux – avec flocons de morue salée pour remplacer les crevettes séchées –, bedaine de porc croustillante avec une sauce sucrée salée au chili et ainsi de suite.

C’est également ici que l’on se rend à toute heure du jour pour un délicieux café de troisième vague.

The Alder Cottage

Photo Le cuisinomane

The Alder Cottage est une école de cuisine en ligne et en personne, chapeautée par la cheffe Alexandra Blagdon, une fière ambassadrice du terroir terre-neuvien. Après l’Italie, la Nouvelle-Zélande et l’Irlande où elle a travaillé, c’est de retour dans sa province natale qu’elle partage aujourd’hui ses expériences de manière très personnelle, sans filtre et sans barrière. Cuisinez des pâtes à la manière des Italiens (en ligne), ou rendez-vous sur place, chez elle, à passer une journée à cueillir des champignons sauvages pour ensuite les sublimer à l’intérieur d’un délicieux plat de pâtes fraîches que vous aurez fait de vos propres mains. Situé à une quarantaine de minutes du centre-ville de Saint-Jean, c’est une expérience très enrichissante à vivre !

The Grounds Cafe

Photo fournie par The Grounds cafe

Situé à une quinzaine de minutes du centre-ville, le bistro de la ferme à la table The Grounds est le parfait arrêt d’avant (ou d’après) randonnée pour un lunch santé, ou un café accompagné d’une pâtisserie maison. On casse la croûte sur des bols, sandwichs, salades et soupes dont la majorité des ingrédients proviennent directement de leur jardin, puis on profite de l’environnement à la lumière naturelle flamboyante.

Portage

Photo fournie par le restaurant Portage

Le restaurant Portage est la toute dernière addition de la ville, et déjà, cette adresse fait parler d’elle jusque dans l’Ouest canadien. Il faut dire que le duo derrière n’est pas fait d’inconnus : elle a été sacrée meilleure cheffe pâtissière au Canada en 2019 et lui a remporté Top Chef Canada la même année, en plus d’avoir tous deux travaillé au Raymond’s, restaurant qui s’est toujours illustré comme l’une des meilleures tables au Canada (aujourd’hui fermé définitivement). Le duo pratique une cuisine très locale aux inspirations chinoises, dans un environnement convivial et de partage. La carte des vins a su bénéficier de la triste fermeture du Raymond’s, signifiant du coup qu’au Portage, on peut aussi bien boire que manger.

Food culture

Photo Le cuisinomane

Enfin, si vous désirez vivre une retraite immersive de 3 à 6 jours accompagnée de Lori McCarthy, ambassadrice exceptionnelle de la culture et de la gastronomie de Terre-Neuve, sachez que c’est possible. Food Culture Place propose cette expérience à quelques reprises dans l’année, où les privilégiés iront à la cueillette dans le bois ou sur le rivage, apprendront une multitude de techniques et traditions locales, de manière à s’imprégner du lieu et à -établir la connexion avec la terre, la mer et l’humain.

Andersons

Andersons est une boucherie moderne comme toutes les villes devraient en posséder. On y propose une variété de viandes provenant d’agriculteurs locaux, puis l’accent est mis sur l’éducation des clients sur la provenance des animaux, tout en partageant quelques trucs et astuces quant à la cuisson. Toutefois, comme les chances sont relativement minimes que vous ayez accès à une cuisine pour cuisiner, je vous envoie directement à l’étage, au Deli, pour goûter leur médecine avec des sandwichs tout aussi alléchants et décadents les uns des autres. Sandwich au pastrami maison (sur pain de seigle avec moutarde jaune, aïoli et pepperoncini), sandwich au rôti de bœuf accompagné de son jus avec fromage suisse, oignons caramélisés et champignons (servi à l’intérieur d’une baguette), un burger classique (avec une viande hachée sur place bien sûr) ou un sandwich au poulet frit sont quelques exemples qui vous feront patienter avec le -sourire jusqu’au souper.

Terre Restaurant

Photo fournie par Terre Restaurant

Si la gastronomie de la ville de Saint-Jean de Terre-Neuve est en pleine effervescence, il faut un peu remercier l’avènement à la fois du Alt Hôtel le Germain, puis de son restaurant, Terre. Même si le chef Matthew Swift n’est pas terre-neuvien, il a rapidement su développer un sentiment d’appartenance à sa province d’adoption : ça se voit, ça se goûte. Au menu, il puise ses inspirations forcément de la culture locale, tout en rendant fièrement honneur à ses passages marquants aux restaurants Joe Beef et Vin Papillon, à Montréal. Il exécute une cuisine consciente des saisons, mais aussi de sa clientèle. Les plats de légumes (d’agriculteurs locaux), de poissons et fruits de mer (fraîchement pêchés), puis de viandes (de producteurs locaux) mènent tous le bal sur des tons de gourmandise et de générosité, camouflés par une fraîcheur qui fait du bien. L’ambiance est festive, rappelant la joie de vivre des Terre-Neuviens !

Alt Hôtel St. John’s par Le Germain

Photo Alt Hôtel St. John’s

Situé en plein cœur du centre-ville – à distance à pied de restaurants, magasins et du quartier Jellybean Row –, le Alt Hôtel St. John’s s’imprègne à merveille du style de vie des Maritimes. Un lobby à aire ouverte aux couleurs vives avec tables communes et table de billard donnant le ton sur l’esprit de convivialité ; les chambres au design moderne équipées d’éclairages, de stores et de température contrôlés par écran tactile ; sans oublier la magnifique vue surplombant soit le port et le canal, soit la ville (qui n’est pas mal du tout non plus, soit dit en passant). Avec un service dynamique, amical et professionnel, gageons que vous voudrez rester quelques nuitées supplémentaires ! À noter que le T Café, ouvert dès 7 h, saura partir votre journée du bon pied avec un excellent café torréfié localement, ainsi que quelques viennoiseries et sandwichs -déjeuners maison.

►Tommy Dion est chroniqueur/critique gastronomique et fondateur de la plateforme web et guide gourmand www.lecuisinomane.com.