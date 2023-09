Les révélations du tueur à gages Frédérick Silva pourraient permettre d’élucider une cinquantaine de meurtres, dont celui de Jean-Raymond Claude

Les recherches menées mardi sur un plan d’eau des Laurentides, en quête des restes d’un gangster montréalais, visent le premier d’une bonne cinquantaine de contrats de meurtre que la police espère élucider grâce à la collaboration d’un tueur à gages.

• À lire aussi : Intrigantes recherches dans les Laurentides pour retrouver les restes d’un gangster montréalais

Cette relance de l’enquête sur la mystérieuse disparition en 2015 de Jean-Raymond Claude, un membre fondateur du gang de rue 67 qui a déjà frayé avec les Hells Angels et la mafia, serait rendue possible en raison des confidences livrées par Frédérick Silva depuis qu’il a accepté de se mettre à table avec les policiers l’an dernier.

Les révélations de ce « Gérald Gallant des temps modernes », qui aurait travaillé pour le compte du clan Rizzuto, des Hells et d’autres factions du crime organisé, pourraient permettre à la Sûreté du Québec (SQ) et à la police de Montréal (SPVM) de solutionner au-delà de 50 assassinats et complots pour meurtre toujours impunis, selon des sources de notre Bureau d’enquête et de l’Agence QMI.

Le meurtre présumé de Jean-Raymond Claude, qui remonte à huit ans et demi, serait le premier de cette longue liste à donner lieu à une opération policière comme celle de mardi.

Photo Courtoisie

Cousin d’un dangereux caïd

Des policiers et des plongeurs de la SQ ont scruté les abords et le fond de la baie de Carillon, à Saint-André-d’Argenteuil, pour tenter de retrouver les restes de ce gangster qui était père de sept enfants.

Ducarme Joseph

Assassiné

Le 2 avril 2015, le « Bleu » de 37 ans qu’on surnommait « Jean-Jean » dans le monde interlope a été vu pour la dernière fois en quittant le restaurant Boston Pizza du Centropolis de Laval.

Huit mois plus tôt, son cousin et chef des 67, le caïd Ducarme Joseph, est mort criblé de balles dans le quartier Saint-Michel.

Joseph était soupçonné d’avoir abattu Nick Rizzuto Jr., fils aîné du parrain Vito Rizzuto, en 2009.

Photo PASCAL GIRARD/AGENCE QMI

On ignore si ce sont les liens entre Claude et Joseph qui ont conduit à la disparition du premier.

Près du commerce d’un Hells

Incidemment, les recherches de mardi ont été faites non loin d’un commerce de pêche appartenant à un Hells Angels du chapitre de Montréal, Daniel-André Giroux, où la police avait saisi des dizaines de milliers de dollars durant l’opération antidrogue Objection en 2018.

Appréhendé dans cette enquête, Giroux vient de quitter le pénitencier après avoir purgé les deux tiers d’une peine de sept ans. La police le considère comme un proche des deux plus influents Hells Angels au Québec, soit Martin Robert et Stéphane Plouffe.

Le 27 juillet dernier, à la suite des révélations de Silva, la SQ et le SPVM ont mené une perquisition au domicile du cochef de la mafia montréalaise, Stefano Sollecito, à Blainville, sans qu’on sache à propos de quel crime les policiers y cherchaient des éléments de preuve. Le réputé mafioso est très affaibli par un cancer qu’il combat depuis une dizaine d’années.

Photo d’archives

Frédérick Silva purge présentement une peine d’incarcération à perpétuité après avoir été trouvé coupable de trois meurtres, mais il est détenu sous protection policière depuis qu’une brigade de la SQ l’a escorté hors du pénitencier de Sainte-Anne-des-Plaines, le 30 juin 2022, puis transporté en hélicoptère dans un lieu gardé secret.

▶ À l'été 2020, un ossement humain a été découvert dans le secteur de Saint-André-d'Argenteuil. Des analyses d'ADN ont établi qu'il s'agissait d'un fémur de Claude. Les récentes infos du tueur à gages Silva ont permis à la SQ d'orienter ses recherches vers la baie de Carillon, mardi.

▶ Entre 1998 et 1999, en pleine guerre des motards, l’escouade Carcajou a observé Jean-Raymond Claude lors d’opérations de surveillance liées à la fameuse opération Printemps 2001 contre les Hells Angels et leur ancien club-école des Rockers. Claude était alors un proche d’un membre des Rockers impliqué dans le trafic de drogue.