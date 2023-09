Littérature jeunesse: fantasy épique et romantique

Dans un monde constamment ravagé par des tempêtes, le pont qui parcourt Ithicana représente la seule voie commerciale, le seul moyen, pour un peuple, de ne pas succomber à la famine. Lara et ses sœurs ont grandi à Maridrina, où la pauvreté est assez frappante. Afin d’honorer un traité de paix, Lara est promise à Aren, le roi d’Ithicana. Ce que celui-ci ignore, c’est que Lara est une arme secrète conçue pour détruire son royaume...

Lara a été élevée sous le signe de la vengeance : Aren, le roi d’Ithicana, doit mourir puisqu’en gardant précieusement le pont, il empêche les autres royaumes de recevoir de la nourriture et des biens essentiels. Le père de Lara, le roi de Maridrina, s’est assuré qu’elle soit entraînée aux arts de la guerre, de l’espionnage et de la séduction.

Cependant, en vivant à Ithicana et en côtoyant le roi Aren, Lara n’avait pas prévu qu’elle en viendrait à remettre en question tout ce qu’elle croyait savoir.

Qui dit vrai : son père ou son nouvel époux ? Lara devra choisir son propre destin et, entre être la tueuse d’un roi et la sauveuse d’un peuple, la ligne peut être très mince...

Un genre à son meilleur

Le lecteur plonge dans un monde complètement différent du sien, mais auquel il est facile de s’identifier, parce que Lara et Aren sont vrais.

Ils sont humains, ils sont vulnérables, ils sont impulsifs, ils sont remplis de l’espoir d’un monde meilleur pour leur peuple respectif.

Le Pont des tempêtes, c’est une histoire d’amour, mais aussi de trahison et de vengeance, en plus d’être un roman d’aventures complètement enlevant.

Les âmes plus romantiques aimeront découvrir Lara et Aren au même rythme qu’ils apprennent eux-mêmes à se connaître. Les esprits intrépides raffoleront des scènes d’action et de batailles. Les assoiffés d’évasion dévoreront des yeux les pages détaillant ce monde incroyable qu’est Ithicana, avec ses paysages aussi beaux que dangereux. Le Pont des tempêtes est le parfait roman à dévorer en ce début d’automne.

Un gros coup de cœur de la saison !

À lire aussi

APRÈS COMBIEN DE TEMPS ON DISPARAÎT, SI ON COMMENCE À S’ÉVAPORER ?

Lara décide que le temps est venu de dénoncer le sexisme qui sévit entre les murs de son école secondaire. Au programme : une résistance parfois organisée parfois plus désorganisée et des tampons revendicateurs !

Le deuxième tome de la trilogie pour les jeunes adultes Après combien de temps... se dévore tout aussi rapidement que le premier et donne le goût de jaser de féminisme avec ses proches. Parce que comme l’exprime l’autrice Florence Darveau à travers son récit, le sexisme – et le sexisme ordinaire – ça touche tout le monde ! Petite note : langage vulgaire et scènes explicites.

Photo fournie par Les éditions du Parc en face

RÊVE OU RAISON

Les parents de Léa rêvent qu’elle devienne avocate. Travaillante et brillante, la jeune femme a certainement les notes pour étudier dans ce domaine. Cependant, Léa cache quelque chose à ses parents... Depuis des semaines, elle se prépare pour les auditions d’écoles de théâtre, avec son meilleur ami Xavier. En plus de son secret, Léa a une grande peur : celle de décevoir. Quel choix fera-t-elle ? La collection Nuances présente une histoire et deux issues, ce qui permet au lecteur d’explorer les deux avenues envisagées par le personnage principal. Avec son intrigue bien près de la réalité des jeunes, le roman Rêve ou raison aborde l’authenticité et l’affirmation de soi.

Photo fournie par Boomerang éditeur jeunesse

LES AVEUGLÉS – LE PALAIS DES MURMURES

Dans un miroir à la maison, dans la vitrine d’un commerce, à travers la vitre de la fenêtre de l’autobus ; nos reflets, on les croise partout. Ils semblent inoffensifs, mais s’ils étaient plus menaçants qu’on pourrait le croire ? Une créature démoniaque du nom de Narcyss veut attirer ceux qui se regardent trop dans la glace de l’autre côté du miroir.

C’est ainsi que Théo, la sœur de Natan, a disparu. Le jeune homme est prêt à tout pour la sauver, même à affronter sa plus grande peur : s’accepter tel qu’il est. Intense et sombre, ce roman aborde avec originalité l’importance qu’on accorde aux apparences.

Photo fournie par les Éditions Michel Lafon

C’EST QUOI ÊTRE ACCRO ? LA DÉPENDANCE EXPLIQUÉE AUX ADOS

L’alcool, la drogue, les réseaux sociaux, les jeux vidéo : la dépendance prend diverses formes. Il est parfois difficile de savoir où se trace la ligne entre l’utilisation « normale » de certaines choses et l’excès. C’est notamment le cas pour les réseaux sociaux. On a tendance à croire que la dépendance est liée à des choses mauvaises pour la santé. D’autres dépendances peut-être plus silencieuses ne doivent pas être prises à la légère. Ce documentaire rédigé par une journaliste scientifique explore brillamment les différents types de dépendance, en plus de fournir des conseils éclairés et des ressources aux ados.