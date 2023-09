Paris sportifs : les meilleures offres de dimanche sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du dimanche 1er octobre qui valent le détour.

Rugby : Afrique du Sud c. Tonga

AFP

Presque assurés de terminer au deuxième rang du Groupe B à la Coupe du monde, l’Afrique du Sud dispute son dernier match des phases de poules face au Tonga. La rencontre s’annonce déséquilibrée. Les derniers nommés se sont lourdement inclinés 45 à 17 face à l’Écosse, et 59 à 16 contre l’Irlande lors de leurs deux premiers matchs. Les «Springboks» chercheront à enregistrer le point de bonus offensif et on devra s’attendre à ce que beaucoup de points se marquent lors de la rencontre. Avant leur revers contre l’Irlande, l’Afrique du Sud s’était largement imposée 76 à 0 contre la Roumanie. Même si leur adversaire du jour est supérieur, il faut s’attendre à voir la troupe de Johan Erasmus faire mouche à plusieurs reprises.

Prédiction : Plus de 63,5 points – 1,85

Soccer : Cadiz CF c. Atlético de Madrid

AFP

L’Atlético de Madrid cherche à continuer sur sa bonne lancée. Ils se sont imposés avec la manière contre le Réal de Madrid (3 à 1), dimanche, et 2 à 0 contre Osasuna jeudi. Face à Cadiz, les coéquipiers d’Antoine Griezmann sont encore une fois les favoris. Lors de leurs cinq derniers succès, les «Colchoneros» ont marqué au moins deux buts ou plus. Quant à Cadiz, ils n’ont gagné qu’une seule fois à leurs cinq derniers matchs, et ont été blanchis à deux reprises. L’Atlético a d’ailleurs remporté son dernier match face à Cadiz par le pointage de 5 à 1.

Résultat : Écart -1,5 Atlético de Madrid – 2,00

Rugby : Australie c. Portugal

AFP

La Coupe du monde est un désastre pour l’Australie, qui risque de ne pas accéder aux quarts de finale pour la première fois de son histoire, après des défaites contre le Pays de Galles et les Fidji. Les «Wallabies» auront cependant l’opportunité de garder espoir d’une éventuelle qualification en l’emportant face au Portugal, avec le point du bonus offensif. Ces derniers sortent d’ailleurs d’un rarissime match nul face à la Géorgie (18 à 18) et une défaite 28 à 8 contre le Pays de Galles. Même si ces résultats sont encourageants, il faut s’attendre à voir une Australie survoltée qui mettra toute son énergie pour engranger une large victoire.

Prédiction : Écart -26,5 Australie – 1,85