Plus grand but à commenter, pires arénas, joueurs préférés, anecdotes: 20 ans de mariage radiophonique entre Martin McGuire et Dany Dubé

Une femme qui déboule les escaliers au New Jersey, une demande en mariage périlleuse au Madison Square Garden, un arrêt spectaculaire de Carey Price, les cheveux dans le vent d’Alex Kovalev ou le but magique d’Artturi Lehkonen le soir de la Saint-Jean-Baptiste.

Au micro du 98,5 à la description des matchs du Canadien de Montréal pour une 22e saison, Martin McGuire et Dany Dubé ont une multitude d’histoires à raconter. Ils ont choisi de les immortaliser dans un livre, intitulé Bon match !, avec la collaboration de l’auteur François Couture.

En ce rare jour de congé pendant le camp du Tricolore mardi, les deux voix du Tricolore à la radio ont décrit cette aventure en entrevue au Journal.

« Je n’avais pas l’ambition de sortir un livre et je ne me pensais pas assez important dans la vie pour ça, a raconté en éclatant de rire McGuire, le descripteur. Je fais simplement le métier que j’aime dans la vie. »

« Au départ, je n’étais pas certain du projet puisque nous sommes toujours actifs dans nos carrières, a renchéri Dubé qui joue le rôle de l’analyste. Mais j’ai fini par me dire que nous nous faisons un cadeau. C’est une empreinte qui restera. Mes enfants, mes petits-enfants pourront nous lire et savoir qui est Martin McGuire avec qui j’ai passé plus de 20 ans de ma vie. Fondamentalement, c’était l’élément déclencheur. »

Une grande amitié

Sur le plan des chiffres, le duo McGuire et Dubé a une longévité impressionnante avec déjà 21 saisons et plus de 1300 matchs décrits en direct. Leurs voix ont bercé bien des partisans depuis tout ce temps.

Même s’ils passent d’innombrables heures ensemble au Centre Bell et sur la route depuis deux décennies, les deux hommes ont une complicité palpable. Pour les côtoyer aux quatre coins de l’Amérique du Nord dans l’un ou l’autre des 31 autres amphithéâtres, on peut témoigner de leur sincère amitié.

« Il y a l’amour du hockey, mais par-dessus tout, il y a la présence de Dany, une personne que j’aime et j’apprécie, a noté McGuire. Je partage plusieurs choses de ma vie avec lui. Nous avons une grande loyauté l’un envers l’autre. Tu ne peux pas placer un chiffre pour décrire ça ou un signe de piasse. Mais à mes yeux, on parle d’une immense valeur sur le plan humain. »

Du rythme dans la voix

À quelques jours d’une 22e saison, les deux acolytes n’ont toujours pas eu le bonheur de vivre une conquête de la Coupe Stanley. Ils ont vécu une finale en 2021 contre le Lightning de Tampa Bay, lors d’une saison marquée par la COVID-19.

Dubé n’hésite pas une seconde quand on lui demande d’identifier la description du but la plus marquante de McGuire.

« C’est le but de Lehkonen du 24 juin, a-t-il répliqué. C’est un but incroyable, une pièce de collection pour moi. Le jeu était bâti en crescendo. Et Martin a fait une description avec tellement de couleur et de passion. Il a beaucoup de rythme dans sa voix. Martin jouait peut-être du drum ou de la guitare dans une autre vie ! »

Comme centre avec son ailier, McGuire redonne la rondelle en énumérant les qualités de son complice.

« Dany décortique et découpe très bien les jeux dans un français impeccable. Ses analyses lui appartiennent, ils n’empruntent pas la philosophie des autres. Il ne se laisse pas influencer. »

Une ballerine de 230 livres

« Quel arrêt de Carey Price ! » On a entendu souvent cette phrase dans un match du CH où Martin McGuire s’époumonait après un bijou du numéro 31.

« Carey est le meilleur joueur de nos 21 saisons, a affirmé McGuire. C’est tellement dommage qu’on n’ait pas réussi à bâtir une équipe devant lui. »

Photo d'archives, Martin Chevalier

Dubé place aussi Price au sommet de sa liste des joueurs les plus électrisants, mais il a aussi une pensée pour un Russe.

« Price, c’était une grosse ballerine de 230 livres. Il était tellement gracieux. Il y a un autre joueur, pour sa courte période avec le CH, et c’est Kovalev. Il avait du Guy Lafleur dans le nez, il faisait plaisir à la foule. Il avait un don pour te surprendre. »

Deux anecdotes

Il y a des buts, des passes, des mises en échec et des arrêts dans un match. Mais il y a parfois aussi des moments impossibles à prédire. Nos deux hommes nous offrent leurs deux meilleures anecdotes.

« Il y a plusieurs années, on décrivait le match dans les gradins au Madison Square Garden. Quelques rangées devant nous, il y avait un couple avec une femme dans la trentaine et un homme, se remémore McGuire. Le monsieur semblait très amoureux de la dame. Il y avait de l’électricité dans les yeux du monsieur. Mais je précise pour le monsieur. La dame se retournait vers nous dès qu’il ne regardait pas et elle nous offrait des sourires. À une pause publicitaire, la caméra s’est déplacée vers eux. Le monsieur a posé un genou au sol et il lui a fait une demande en mariage. J’ai dit à Dany qu’on devait sauver ce pauvre gars.

« Il y a aussi notre madame ivre morte qui avait déboulé les marches au New Jersey au vieil aréna du Meadowlands, a enchaîné le descripteur. Pendant l’échauffement, elle était déjà en boisson. Elle restait avec son chum. Elle portait une mini-jupe et elle dansait. Elle se plaçait dans les marches et nous avions peur qu’elle tombe. »

« Mais elle a fini par débouler sur une quinzaine de pieds, a poursuivi Dubé. Elle a fait une roulade, une vrille et elle a fini sa course dans la bande. Elle avait les deux jambes sur la baie vitrée, avec la mini-jupe qui descend et les fesses contre la bande. Nous avions arrêté notre description. C’était une minute où nous pleurions et où nous n’arrêtions pas de rire en ondes. Une minute, c’est long en radio. Nous avions fini par l’expliquer. »

Les pires amphithéâtres

Si le Centre Bell offre des studios impeccables pour la description d’un match à la télévision ou à la radio, ce n’est pas la même histoire partout. Les villes de Denver et d’Anaheim n’ont pas la note de passage.

« Mon pire endroit est maintenant le Colorado, a dit McGuire. Le propriétaire s’est construit une loge en démolissant trois studios. On donne la priorité à la TV et on déplace les gars de radio. Il n’y a rien de pire que de décrire l’action quand tu vois la face des joueurs, tu as besoin de voir au-dessus d’eux. »

« Pour moi, c’est Anaheim, a enchaîné Dubé. Au Honda Center, le gars qui fait la mise en ondes n’est pas avec nous. C’est trop petit. Il n’y a pas de place pour prendre des notes. Moi, j’ai besoin d’écrire des notes pendant un match. Je veux un comptoir. Les jeux clés, je cumule ça pendant la saison. Je deviens plus irritable quand je perds ça. On n’a pas de place, on est coincé. »

Le besoin d’être sur place

Dany Dubé reste catégorique. Pour lui, un match de hockey se décrit sur place. Pendant la pandémie de la COVID-19, il perdait un aspect important en ne voyageant pas sur la route pour plusieurs rencontres.

« Il y avait un côté weird avec la COVID en général. Je trouvais ça plus pénible quand j’analysais un match en studio pendant ce temps-là. Quand je reste en studio, c’est comme si on m’impose de regarder à un endroit précis. Le caméraman dicte où je dois suivre le jeu. Je n’étais pas bâti pour faire des matchs en studio, ce n’est pas dans mon ADN. J’aime fouiner ailleurs, voir des choses qui sont derrière ou devant le jeu. Si on m’impose de regarder à une place, ça perd tout son sens. »

