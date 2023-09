«Points de fuite»: voici un excellent Martin Michaud sur la fraude dans le milieu de l'art

Après les romans à succès Jusqu’au dernier cri et Ghetto X – deux fameuses enquêtes de Victor Lessard –, Martin Michaud se lance dans une nouvelle série captivante. Points de fuite, le premier tome, est un thriller qui se déroule dans le monde de l’art, des faussaires et de la contrefaçon d’œuvres d’art. En toile de fond, l’écrivain fait revivre le « vol du siècle » historique survenu au Musée des beaux-arts de Montréal en 1972. Les rebondissements sont nombreux, l’histoire est fascinante et le tempo, rapide. Accrochez-vous bien : c’est du Martin Michaud à son meilleur.

Un conflit bien établi entre deux familles, les Lavoie et les Lazarre, est à l’origine de cette histoire originale, menée de main de maître par Martin Michaud, où le milieu de l’art est à l’avant-plan.

Lazarre, qui prétend faire le commerce de tableaux, cache autre chose : il est aussi trafiquant et faussaire. Pour effacer une dette de longue date, Lavoie devient son exécutant.

Lorsque l’histoire commence, une petite fille, Rosalie, est enlevée dans son sommeil pendant un souper de famille chez les Lavoie.

Alice Lavoie, sans réfléchir, saute dans sa voiture de police et va demander des comptes aux Lazarre. Son intervention sera lourde de conséquences.

De la télé au roman

« C’est un projet que j’ai imaginé au départ pour la télé », explique Martin Michaud en entrevue. « À un certain moment, pendant la pandémie, c’était un projet qui était censé se faire et qui ne s’est pas fait. J’ai décidé que cette histoire-là avait besoin d’être racontée. J’avais envie de la raconter. »

Il a donc commencé à l’imaginer dans un autre écrin que celui de la télé. « Ça n’a pas été très compliqué, finalement. Toute l’histoire existait déjà dans un genre de bible. »

Personnage féminin fort

À la base, Martin Michaud avait envie de raconter une histoire mettant en vedette un personnage féminin fort, puis d’explorer autre chose que ce qu’il explore habituellement dans la série Victor Lessard.

« Je pense que Points de fuite est un psychothriller. On est dans un environnement policier, parce que notre protagoniste va devenir policière à un moment donné de sa vie, et on comprendra pourquoi en lisant l’histoire. On est dans une histoire d’enlèvement, dans une histoire de confrontation entre deux familles. Il s’agit d’un roman choral et on est vraiment, je pense, dans un affrontement entre une notion – très volatile ces temps-ci – entre le vrai et le faux, la vérité et le mensonge.

« On évolue dans l’univers des faux tableaux, et c’est campé dans les années 1990. Je voulais explorer des enjeux qui sont très actuels à la société dans laquelle on évolue présentement. C’en est un qui est majeur dans notre panorama actuel : on est passés à travers les fake news et Donald Trump. Là on est, avec l’intelligence artificielle, carrément plongés au cœur de tout ce débat. Qu’est-ce qui va rester, finalement, de la réalité et de la vérité ? »

Martin Michaud précise que le cycle de Victor Lessard va continuer, mais que Points de fuite est plutôt un triptyque – pour rester dans le vocabulaire de l’art. « C’est quelque chose d’autre. Je me permets d’aller explorer comment un événement comme un enlèvement d’enfant peut avoir un effet sur les victimes collatérales de l’enlèvement. Alice a une force insoupçonnée en elle et elle va la découvrir. »

Revenir sur le « vol du siècle » fut une brillante idée. « C’est quelque chose qui s’est passé chez nous et c’est encore considéré comme un des plus gros vols d’art en Amérique du Nord. En valeur actualisée, ça vaudrait quelque chose comme 150 M$. »

♦ Martin Michaud est reconnu comme le maître du thriller québécois.

♦ Il a pratiqué le métier d’avocat d’affaires pendant vingt ans avant de se consacrer pleinement à l’écriture.

♦ Ses romans lui ont valu un vaste lectorat au Québec, au Canada anglais, aux États-Unis, en Allemagne ainsi qu’en Europe francophone, et de nombreux prix littéraires.

♦ Il a scénarisé pour la télé la série Victor Lessard, qui a remporté le premier prix au Banff World Media Festival et cumulé plus de six millions de visionnements sur Club illico.

♦ Il a récemment publié Jusqu’au dernier cri – Une enquête de Victor Lessard et Ghetto X – Une enquête de Victor Lessard.

EXTRAIT

Photo fournie par les Éditions Libre Expression

« Il faisait douze degrés dans la nuit du 4 septembre 1972, c’était le week-end de la fête du Travail et une légère bruine lus-trait les toitures des immeubles de la ville. Un Ford Écono-line gris était garé en bordure du trottoir, coin Sherbrooke Ouest et Crescent. Dans l’habitacle, trois silhouettes vêtues de noir observaient les alentours en silence et revenaient, comme à un point de fuite, aux portes d’entrée en chêne massif et aux colonnes ioniques du portique du Musée des beaux-arts de Montréal. »