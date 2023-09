Pour accroître la précision de vos tirs

On retrouve sur le marché différents types de supports destinés à soutenir votre arme et à stabiliser vos mouvements lors de la mise à feu.

• À lire aussi: Ce que l’automne a de meilleur à offrir

Lorsqu’on fait face à un gibier éloigné et que ce dernier semble danser la salsa dans notre lunette de visée tellement on bouge dans tous les sens, il nous faut un point d’appui. Dans bien des cas, une branche ou un poteau de clôture pourrait faire l’affaire, ou on peut simplement s’accoter sur un arbre. Cependant, ainsi positionné, on se retrouve souvent dépourvu de tout objet pouvant nous permettre d’arriver à nos fins.

Lors d’une récente visite à la boutique spécialisée du Canadian Tire de Saint-Eustache, le spécialiste Richard Sicard m’a présenté divers modèles.

Tripode

Photo fournie par Patrick Campeau

Tous les bâtons de tir à trois points d’appui ont comme avantage commun de limiter au maximum les mouvements indésirables de bas en haut, de gauche à droite et de l’avant vers l’arrière. Le Havoc Camo Tripod est fabriqué à partir d’aluminium léger et son poids total n’est que de 25 onces (744 gr). Il convient bien pour les positions de tir assises ou à genoux, puisqu’il s’étire de 20 à 40 po. Son système breveté Switcheroo permet de faire un changement rapide entre un appareil optique et une arme. Grâce à sa plage de mouvements panoramiques à 360 degrés, le nemrod peut suivre le gibier en déplacement. Sa sangle facilite le transport et sa poignée de caoutchouc assure une bonne prise en main. Prix : 149 $

Monopode

Photo fournie par Patrick Campeau

La firme Excalibur a mis en marché une tige rétractable fort pratique qui se nomme Cross-Stix. Lorsqu’on la déploie, elle passe d’une longueur de 22,25 à 63,9 po. Le support en U permet d’y appuyer aussi bien une arbalète qu’une carabine ou un appareil optique. Le pied à trois pattes rabattables accroît sa tenue, même sur une plateforme de chasse grillagée. Fabriquée en aluminium léger, elle est dotée d’un joint à rotule pivotant pour épouser tous les angles de tir. Le tout pèse moins de 2 lb. Prix : 110 $

Bipode

Photo fournie par Patrick Campeau

Cet outil permet de limiter les déplacements indésirables de gauche à droite, mais pas ceux de l’avant vers l’arrière. La compagnie Primos Hunting a révolutionné le marché il y a quelques années avec son système à déploiement rapide et fluide équipé d’une gâchette verrouillable permettant l’extension avec une seule main. Le Trigger Stick Gen2 s’allonge facilement de 24 à 61 po. Son point d’appui en V repose sur une base rotative à 360 degrés. Silencieux, il est muni de pattes antidérapantes.

Prix : 75 $

Maintien exceptionnel

Photo fournie par Patrick Campeau

Imaginez tous les avantages du tripode précédent, mais avec en plus une stabilité accrue occasionnée par un support qui maintient votre carabine, votre fusil ou votre arbalète bien en place grâce à un étau ajustable. En fait, il retient littéralement l’arme. On n’a plus besoin de la soutenir, même pas partiellement. On peut donc orienter la visée dans une direction et attendre le moment fatidique. Il ne reste plus qu’à épauler doucement et à appuyer sur la gâchette. Le BOGgear Deathgrip est offert en diverses versions, dont celle en aluminium, ainsi que le nec plus ultra, celle en fibre de carbone durable, légère et stable. Elles sont équipées d’un niveau à bulle pour garantir l’inclinaison parfaite. L’étau pivote aisément sur tous les axes. Les pattes extensibles peuvent être positionnées dans des angles de 20, 45 et 85 degrés pour épouser toutes les morphologies de terrain. Pouvant s’étirer jusqu’à 59 po, il ne pèse que 6,5 lb. Prix : 450 $

Le haut de gamme

Photo fournie par Patrick Campeau

Tous les autres modèles que je vous ai présentés aujourd’hui sont portatifs et peuvent être facilement trimballés dans un sac à dos, à l’épaule avec une courroie de transport ou simplement dans une main. Même s’il ne pèse que 5,25 lb, le prochain support que je vous présente est plus encombrant à déménager, surtout si vous escomptez faire de la chasse fine lors de vos transits.

Si vous tentez votre chance dans une station d’affût sous forme de cabane ou de tente, voire même juste en retrait, vous serez ravi de la stabilité du système Fieldpod de Bog. Que ce soit au fusil, à la carabine ou à l’arbalète, vous pourrez installer votre arme sur le plateau supérieur à la hauteur de la crosse et du fût. Il y a donc une réelle limitation au niveau des déplacements involontaires lors des mises à feu. La partie réceptrice est totalement ajustable à la verticale et à l’horizontale. Votre calibre peut être déposé sans risque de le voir basculer ou tomber de côté. D’une hauteur de 20 à 42 po, il convient parfaitement à ceux qui passent de longues heures assis sur leurs fesses.

Conseils

Ce qui est génial concernant tous ces produits avec pattes ajustables, c’est qu’il est possible de régler leur hauteur comme on le souhaite afin d’épouser à la perfection les formes du terrain et ainsi être bien au niveau et surtout à l’aise.

Une erreur commune que plusieurs commettent avec des bâtons simples ou doubles, c’est de tenir la tige centrale très serrée avec une main, puis la crosse et le pontet avec l’autre. Cela a inévitablement un effet négatif sur les tirs. Il faut maintenir le tout sans pression avec une bonne prise en main et une bonne position du corps. Vous devez vous assurer de maximiser votre angle de visée. Expirez ensuite l’air de vos poumons, retenez votre respiration et appuyez sur la gâchette dans les cinq secondes suivantes.

L’une des pires gaffes qu’un amateur puisse faire, et ce, avec n’importe quel bâton de tir ou même avec appui artisanal ou improvisé, c’est de s’appuyer directement sur le canon. Il doit pouvoir vibrer librement et reprendre sa position initiale par la suite. Si vous créez un point de pression sur un canon flottant lors de l’appui, cela aura une incidence négative sur le point d’impact. Sachez qu’il n’y a pas de problème à prendre appui sur le fût, cette partie de la crosse est conçue pour cela.

Au besoin, utilisez un lubrifiant inodore pour éliminer tous les grincements sous forme de squeek-squeek qui pourraient effrayer le gibier. Une rondelle de ruban noir, comme celui utilisé par les électriciens, pourra parfois limiter ou amoindrir certains bruits ou mouvements de certaines pièces.

► Je vous invite à me suivre sur Facebook.