Qu’advient-il d’une faillite ou d’une proposition de consommateur en cas de décès?

Vous avez fait faillite ou une proposition de consommateur et vous devez toucher un héritage ? Un proche a fait faillite ou déposé une proposition, mais il est décédé avant d’être libéré de celle-ci ? Voici quelles seront les conséquences dans la succession.

Plusieurs situations peuvent se présenter, selon que la personne en faillite est l’héritière ou qu’au contraire ce soit le failli qui est décédé.

En faillite et bénéficiaire d’une assurance-vie

Si vous êtes en faillite et êtes bénéficiaire de l’indemnité d’assurance-vie du défunt, la totalité de celle-ci entrera dans le dossier de faillite. « Si elle devait être suffisante, l’indemnité servira à payer l’intégralité des dettes ainsi qu’un taux d’intérêt de 5 % par an et les frais de faillite », explique Pierre Fortin, syndic autorisé en insolvabilité et président de Jean Fortin & Associés. Le solde restant sera évidemment restitué au bénéficiaire, qui pourra soit annuler sa faillite en déposant une proposition de consommateur ou en déposant une demande à la cour, soit attendre qu’elle suive son cours normal et s’achève au terme du processus habituel.

En faillite et vous héritez d’actifs

S’il n’existe pas de testament et que la personne en faillite doit hériter de biens et d’actifs, sachez que ces derniers seront saisis et utilisés pour liquider les dettes, payer les intérêts et les frais reliés à la faillite. Ce qui reste sera ensuite remis à l’héritier.

Bon à savoir : s’il existe un testament, celui-ci prévoit peut-être une clause d’insaisissabilité. Grâce à celle-ci et selon les circonstances, les biens pourraient ne pas être saisis. Cette clause doit toutefois être publiée dès que possible après le décès.

Proposition de consommateur et succession

Bonne nouvelle : si vous avez fait une proposition de consommateur, celle-ci n’aura aucun impact sur les biens ou les actifs que vous recevrez dans le cadre d’une succession. « L’héritage appartient au débiteur et il peut s’en servir éventuellement pour rembourser la proposition plus rapidement », précise Pierre Fortin.

Le failli est décédé

Si la personne décédée a fait faillite, qu’adviendra-t-il de sa succession ? « Le syndic est le représentant des créanciers et avise le liquidateur du montant des dettes. Celles-ci devront être payées à même la succession par le liquidateur, ainsi que les intérêts et les frais de la faillite », mentionne Pierre Fortin. Le reste sera distribué aux héritiers.

Lorsqu’il n’y a pas de liquidateur ou que celui-ci se désiste, c’est le département des successions non réclamées de Revenu Québec qui prendra le dossier en main. Il liquidera les actifs, payera les nouveaux créanciers et remettra au syndic les sommes nécessaires pour qu’il complète son administration. S’il reste un excédent, celui-ci sera également distribué aux héritiers.

Le failli laisse une assurance-vie

Si le failli a désigné un bénéficiaire pour l’indemnité de son assurance-vie, il n’y aura aucun impact et elle sera versée directement au bénéficiaire. En revanche, si personne n’a été désigné et que l’indemnité entre dans la succession, dans ce cas elle servira à rembourser les dettes.

Le défunt a fait une proposition de consommateur

Dans ce cas de figure, la succession aura deux choix. « Soit elle continue à payer la proposition de consommateur, soit elle cesse de le faire », indique Pierre Fortin. Attention, cela peut valoir la peine de poursuivre les paiements et de la mener à terme afin de pouvoir continuer à bénéficier des conditions avantageuses qu’offrait la proposition, habituellement une réduction de dettes.

Si la proposition tombe à l’eau, la succession ne sera pas libérée et elle se retrouvera donc avec des dettes potentiellement plus élevées. Des intérêts rétroactifs s’ajouteront aussi à la facture.

CONSEILS

· Le Code civil du Québec prévoit de lourdes responsabilités pour les héritiers qui, s’ils posent certains gestes, seront réputés avoir accepté la succession, incluant les dettes. Renseignez-vous auprès d’un juriste pour éviter de commettre une erreur qui vous coûtera cher.

· Si la succession a plus de dettes que d’actifs, il est possible d’y renoncer pour éviter d’hériter des dettes du défunt. Seul un juriste peut se charger de cette procédure.

· Si le défunt avait fait une proposition de consommateur, la loi prévoit que lorsque le syndic ne reçoit pas le versement prévu pendant trois mois, la proposition tombera à l’eau automatiquement, ce qui peut entraîner des conséquences regrettables. Appelez le syndic du dossier au plus vite si vous savez que le défunt a fait faillite ou une proposition de consommateur.

