Station Chêne Rouge: glamping en nature dans les Cantons-de-l’Est

À North Hatley, la Station Chêne Rouge propose une vingtaine de petites habitations et de prêt-à-camper en forêt. Compte-rendu d’un séjour sur place.

Après avoir sillonné les routes des Cantons-de-l’Est, nous avons finalement atteint notre destination dans les montagnes. L'air était imprégné d'une légère brume annonçant l’arrivée imminente de l’automne, tandis qu'un feu de foyer crépitait doucement à l'extérieur. C'était là, à la Station Chêne Rouge, que notre court séjour en nature commençait.

Elise Fiola, Agence QMI

Dès l’arrivée, on nous a invité à prendre un moment pour nous imprégner de l'atmosphère paisible régnant dans le chalet d’accueil avant de nous aventurer à la découverte de notre habitation des deux prochaines nuits. L'odeur relaxante d'huiles essentielles emplissait l'air, créant une ambiance qui aurait pu rivaliser avec celle d'un spa. Il ne manquait que la musique douce pour parfaire l'ensemble.

De l’accueil, les clients peuvent admirer la vue qui est pour nous la cerise sur le gâteau de cette expérience : un paysage formé de champs et de montagnes s'étendant jusqu’au mont Mégantic. En soirée, depuis le balcon, nous avons eu la chance d'observer deux chevreuils se promenant paisiblement dans le champ voisin. Un décor dont on ne peut se lasser.

Photo tirée de la page Facebook Station Chêne Rouge

Une variété de prêt-à-camper

La Station Chêne Rouge offre une vingtaine d'hébergements, allant des tentes aménagées aux pods en passant par des logements rustiques et un micro-chalet.

L'endroit propose également une salle à manger en extérieur et un «clubhouse», qui sert de point d'accueil. La grandeur du terrain et ses installations font de ce centre d'hébergement l’endroit tout désigné pour organiser une célébration en famille, entre amis ou entre collègues.

Le souci du détail

À un peu moins de cinq minutes à pied de l'accueil, nichée au cœur de la forêt, se trouvait notre tente de glamping, véritable «chambre d'hôtel en plein air».

Elise Fiola, Agence QMI

Spacieuse et confortable, elle était éclairée par une lampe portative à piles et présentait un décor de style rétro. L'entreprise, soucieuse de l'environnement, explique d’ailleurs que les meubles et les accessoires déco qui ornementent leurs lieux sont souvent de seconde main.

Elise Fiola, Agence QMI

Les tentes, qui sont relativement proches les unes des autres, disposent d'un petit balcon avec un foyer extérieur. De la vaisselle et un poêle au butane (disponible à l’accueil) sont mis à notre disposition afin de se cuisiner un petit repas en toute intimité.

Autrement, des barbecues sont installés sur les terrasses du chalet principal et les visiteurs peuvent se servir dans un petit jardin d’herbes fraîches pour assaisonner leurs mets.

Elise Fiola, Agence QMI

La Station met un point d'honneur à promouvoir les producteurs et les commerçants locaux. En ce sens, l’endroit propose une sélection de bières de microbrasseries de la région à ses visiteurs et collabore avec des sous-traitants locaux.

Par exemple, c’est une entreprise du coin, la serre biologique La Marjolaine, qui se charge des agencements floraux qui ajoutent une touche champêtre au lieu. Celle-ci apporte aussi souvent quelques récoltes du potager à partager avec les visiteurs de la station.

Un lieu d'échanges

Le «clubhouse» se veut un point de ralliement pour cuisiner, se détendre ou profiter du réseau internet (car le signal ne se rend pas aux logements). Les visiteurs sont libres d’y circuler à leur guise.

Elise Fiola, Agence QMI

Certains en profitent pour télétravailler aux côtés du personnel de la station. L'accès au Wi-Fi haute vitesse, les prises électriques et le café à volonté sont mis à la disposition des clients.

Durant notre court séjour, nous avons rencontré des visiteurs qui apprécient ce repère pour sa proximité avec de nombreuses attractions touristiques, son concept clé en main et, aussi, la possibilité d'amener leurs compagnons canins avec eux.

Elise Fiola, Agence QMI

Sur place, la sérénité règne en maître, avec des petits «plus» à découvrir. On peut faire trempette dans une petite piscine chauffée avec vue sur les montagnes ou s’aventurer en forêt pour y trouver un lit de corde suspendu, un coin pique-nique au bord d’un étang, ainsi que quelques chemins de randonnée pour profiter de la nature.

Photo tirée de la page Facebook Station Chêne Rouge

Photo tirée de la page Facebook Station Chêne Rouge

LES PRIX

Les tentes de glamping :

à partir de 185$ par nuit

Les autres habitations

Les «essentiels» à partir de 75 $ par nuit

Les «rustiques» à partir 130$ par nuit

Les pods à partir 175 $ par nuit

Les «carrés» et les «triangles» à partir de 215$ par nuit

Le micro-chalet à partir de 250$ par nuit

Photo tirée de la page Facebook Station Chêne Rouge

LA STATION CHÊNE ROUGE EN BREF

À North Hatley, Cantons-de-l’Est

5 tentes de glamping comprenant un grand lit (pour 1 à 2 personnes)

1 bloc sanitaire avec douches et toilettes au sous-sol de l’accueil (et quelques toilettes chimiques à proximité de certains hébergements)

Ouvert 4 saisons

Chiens admis

Infos: stationchenerouge.com

QUELQUES ENDROITS À EXPLORER DANS LA RÉGION