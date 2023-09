Sur la scène internationale, le Canada est de retour... à la maison

Un changement de décor. C’était le premier geste du gouvernement Trudeau aux Affaires étrangères quand il a pris le pouvoir en 2015.

Dans les jours qui ont suivi sa victoire électorale surprise, le Parti libéral s’était empressé de remettre à sa place deux énormes tableaux d’Alfred Pellan que Harper avait remplacés par un portrait de la reine Elizabeth II dans l’entrée de l’édifice des Affaires étrangères à Ottawa.

Nouvelle administration, nouvelle image.

Huit ans plus tard, on constate que le geste était surtout prémonitoire d’un gouvernement qui peine à aller plus loin que la symbolique.

« Après toutes ces années, on ne peut pas identifier une seule initiative majeure de politique internationale au gouvernement », tranche Justin Massie, du Réseau d’analyse stratégique de l’UQAM.

Où sont nos Casques bleus ?

Le Canada était censé être de retour, comme l’a affirmé Justin Trudeau en 2015.

Il est plutôt de retour... à la maison.

Sans tambour ni trompette, les derniers Casques bleus canadiens en poste au Mali seront bientôt tous rentrés au bercail.

Sous Justin Trudeau, le Canada n’a jamais été si peu présent au sein de missions de paix.

C’était pourtant son ambition, la chair autour de l’os du « Canada is back » lancé en grande pompe il y a huit ans.

L’histoire retiendra que c’est durant son règne que notre présence a atteint un creux historique depuis 1956. Un creux de 34 membres de personnel en uniforme dans des missions de maintien de paix, en 2020.

Un désengagement qui n’est pas étranger à notre humiliation la même année, lorsque le Canada a échoué à obtenir un siège non permanent au Conseil de sécurité de l’ONU.

L’aide au développement international aussi recule, alors que Justin Trudeau en avait aussi fait, avec les missions de paix, sa pierre d’assise de notre politique étrangère.

Et maintenant on apprend qu’Ottawa veut aussi couper dans le budget de la Défense nationale.

Le Canada se cherche des amis, sans avoir grand-chose à offrir de plus que sa bonne réputation sur le déclin, dans un monde où ses alliés naturels et l’Occident en général perdent en influence.

Humiliations

En revanche, la liste des humiliations est longue, depuis huit ans.

Photo d'archives, AFP

Volodymyr Zelensky qui salue un ancien nazi en pleine Chambre des communes restera une tache indélébile sur le bilan international de ce gouvernement.

Que le premier ministre en soit personnellement responsable ou pas a peu d’importance.

Une bourde de bonne foi qui démontre notre manque de sérieux et notre inculture à la face du monde.

« C’est d’un amateurisme sans nom, soutient une des sommités canadiennes en politique étrangère, Kim Richard Nossal, professeur émérite à l’Université Queens. Nous n’avons pas fini d’en entendre parler. »

La machine de propagande russe peut nous remercier.

Photo d'archives, AFP

En haut du palmarès des humiliations, il y a le voyage en Inde de 2017. On se rappelle des costumes traditionnels à n’en plus finir, mais on se souvient beaucoup moins de Jaspal Atwal, cet ancien terroriste sikh qui a été invité à un banquet organisé par la délégation canadienne.

Photo d'archives

Cette bourde prend un autre sens aujourd’hui.

L’Inde nous accuse depuis 40 ans d’être un repaire de terroristes sikhs.

La liberté d’expression est sacrée au Canada. Mais force est de constater que nous nous sommes fermé les yeux sur certaines activités répréhensibles de la part de membres de la diaspora sikhs.

Pourquoi ? Parce que politiquement, il ne faut pas trop froisser la très populeuse communauté sikhe d’ici. Comme il ne faut pas trop froisser la communauté chinoise ou ukrainienne.

Alors on laisse se construire des monuments à la gloire d’anciens nazis ukrainiens et on ne se presse pas trop pour s’attaquer à l’ingérence chinoise.

« Jusqu’à un certain point, notre politique étrangère est devenue subordonnée à nos diasporas », affirme l’ex-ambassadeur en Chine Guy Saint-Jacques.

Un bon coup

Vrai, il y a eu Trump et la renégociation de l’ALÉNA qui a bouffé toute notre énergie.

C’est probablement la plus belle (la seule ?) victoire de Justin Trudeau à l’étranger : avoir réussi à maîtriser Trump pendant un court laps de temps.

La renégociation forcée de l’ALÉNA a été somme toute un succès dans les circonstances.

Dans le rayon des mauvaises surprises, il y a aussi eu l’annexion de la Crimée par la Russie et la guerre en Ukraine.

Or, le gouvernement Trudeau ne donne pas sa place en matière de double discours.

On souhaite une victoire totale en Ukraine, mais on ne lui donne pas les moyens de se battre contre l’ennemi.

Même sur le front intérieur, nous sommes coupables d’indolence.

Photo d'archives, REUTERS

Que se passe-t-il dans le nord ? On préfère ne pas le savoir, pendant que la Russie et la Chine lorgnent de nouveaux passages et nos ressources en Arctique.

« Je pense qu’on ne veut pas le savoir parce que ça nous permet de l’ignorer, tranche M. Massie. Donc il peut y avoir des ballons chinois qui passent dans l’espace aérien canadien et on ne le saura pas avant que la presse américaine le dévoile. »

Justin Trudeau est en partie victime des attentes qu’il a lui-même placées dans son gouvernement.

On reprochait aussi à Stephen Harper d’avoir isolé le Canada.

À ce titre, ce que nous a offert le gouvernement Trudeau, c’est le changement dans la continuité.