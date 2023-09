Tuée de 119 coups de couteau: «On a complètement achevé cette pauvre dame»

Stéphane Massé, cet homme reconnu coupable de meurtre non prémédité de sa conjointe, aurait pu s’en sortir avec une peine réduite pour homicide involontaire en raison d’une intoxication à la cocaïne.

Lors du segment «Le verdict» à l’émission «Dossiers en cour», la juge à la retraite Nicole Gibeault a fait le point sur ce meurtre sordide et les procédures judiciaires.

«On se pose énormément de questions. Comment on peut plaider homicide involontaire et comment on peut ouvrir ce genre de verdict», soulève-t-elle.

La Défense a évoqué l’intoxication à la cocaïne du plaidant et qu’il était comme un «robot» avant de commettre l’irréparable.

Linda Lalonde, 48 ans, a été assassinée de 119 coups de couteau par son conjoint en novembre 2019 à Salaberry-de-Valleyfield.

Juste avant de tuer sa conjointe, l’accusé lui a demandé de s’asseoir à la table, dos à lui, avant de lui demander de fermer les yeux, puisqu’il avait une «surprise» pour elle.

«Les jurés en sont venus à la conclusion qu’il avait vraiment toute sa tête, parce que e contexte était bien particulier, en matière de violence conjugale, ça battait de l’aile. 119 coups, on s’acharne [...] 119 coups, on a complètement achevé cette pauvre dame», se désole Mme Gibeault.

