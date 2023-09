Un domaine en bordure de la rivière Saint-Maurice pour 2,6 M$

Tous les jours, des centaines de propriétés changent de mains au Québec, la plupart sans qu’on puisse en connaître les fins détails. C’était avant qu’on ne s’y intéresse... Voici les dernières transactions qui ont retenu notre attention.

Un vaste domaine, situé en bordure de la rivière Saint-Maurice, à Shawinigan, vient d’être vendu par son propriétaire pour 2,55 M$.

La maison à étages de 4400 pi2 a été construite en 2012 sur un terrain constitué d’une dizaine de lots acquis au fil du temps. Il en résulte un ensemble totalisant aujourd’hui 15 acres, ou 60 170 mètres carrés (ou 647 675 pi2) de superficie.

Patricia Kramer, Re/max

Le bâtiment principal, jusque-là propriété de Pierre Milot, compte pas moins 27 pièces, dont sept chambres, cinq salles de bain et salle d’eau, deux garages et ascenseur et une suite pour invités doté de sa propre cuisine.

Au dernier rôle triennal d’évaluation, le 41 chemin des Estacades, dans le secteur Grand-mère, s’était vu attribuer une valeur de 1 305 800 $. On parle d’une modeste augmentation de 2,2 % par rapport à son évaluation précédente.

En 2023, les taxes municipales se sont élevées à 19 742 $. Un droit de mutation 67 343 $, payable à la Municipalité de Shawinigan, s’ajoute au prix d’achat pour l’acquéreur.

Extrait tiré de la chronique immobilière hebdomadaire du Journal. Vous avez vent d’une transaction d’intérêt, n’hésitez pas à la communiquer à martin.jolicoeur@quebecormedia.com.

