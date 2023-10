Un montant de 800 $ contesté par une héritière, ex-femme du défunt dont il était séparé pourtant depuis 34 ans

Après le décès du conjoint de sa mère en 2007, une Montréalaise encaisse un chèque postdaté de 800 $ provenant du compte du défunt. Ce montant est alors contesté par une héritière pour le moins surprenante : l’ex-femme du défunt dont il était séparé pourtant depuis 34 ans...

La raison ? Même s’il était séparé, le couple n’était pas formellement divorcé.

Petit rappel des faits pour mieux comprendre les enjeux : au moment de son décès, l’homme était en couple avec sa conjointe de fait depuis 1982. Il était séparé de son ex-femme depuis 1973 avec qui il a eu des enfants. Pendant toutes ces années, aucun jugement de divorce n’a été prononcé. Élément qui complexifie encore plus les choses : l’homme n’a préparé aucun testament.

Lorsqu’il tombe malade en 2007, il signe un chèque postdaté au 26 septembre. Le chèque est à l’attention de la fille de sa conjointe. L’homme décède deux jours avant la date du chèque. À la suite de l’encaissement du chèque postdaté, l’ex-femme se déclare héritière et exige que le montant de ce chèque lui soit remis.

Sans testament, la loi décide pour vous

L’homme dans cette cause jugée en 2012 par la Cour du Québec est décédé sans avoir préparé un testament. Dans ce cas-ci, ce sont les règles du Code civil du Québec qui s’appliquent. C’est ce que l’on appelle la « dévolution légale ». Lorsque le défunt a des enfants et une épouse, ce sont ces personnes qui héritent de ses biens. L’épouse reçoit un tiers de la succession et les enfants partagent entre eux les deux tiers.

L’ex-femme a donc droit au tiers de la succession. En l’absence d’un jugement de divorce, le défunt et elle demeuraient mariés, même s’ils étaient séparés de corps. La conjointe du défunt depuis 1982 ne reçoit rien, puisque le statut de conjoint de fait ne donne aucun droit dans l’héritage.

Comment éviter des maux de tête à vos proches ?

Voici quelques enseignements à retenir de cette affaire pour épargner de nombreux maux de tête à vos proches.

· Finaliser votre divorce et obtenir un jugement le plus tôt possible. La séparation de corps ne met pas fin au mariage.

· Dès le décès de l’un de vos proches, son argent est gelé et inaccessible. Seul le liquidateur y a accès dans le cadre du paiement des dettes ou de la distribution des parts aux héritiers.

· Avoir un testament à jour permet de vous assurer qu’à votre décès, vos biens aillent aux personnes que vous aurez choisies. Ces personnes peuvent être des amis, un conjoint de fait, un organisme de charité, etc. La loi québécoise accorde une grande liberté en matière testamentaire, profitez-en !

Connaissez-vous les différentes sortes de testaments ?

Il existe trois sortes de testaments valides au Québec : olographe, devant témoins et notarié. Le testament olographe est un testament que vous devez écrire et signer à la main. Le testament devant témoins peut être rédigé par n’importe qui, mais il doit être signé par vous ainsi que par deux témoins. Le testament notarié est préparé par un notaire et porte sa signature, la vôtre et celle d’un témoin.

