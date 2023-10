Shakira a déclaré qu'il serait « difficile » pour l'intelligence artificielle de reproduire sa voix.

Dans une entrevue pour Billboard, la chanteuse colombienne a partagé son opinion sur l'utilisation de l'IA dans l'industrie musicale.

« On m'a montré comment je parlais avec l'IA, mais je ne pense pas qu'ils aient encore réussi. Je ne m'entends pas là-dedans », a déclaré la vedette de 46 ans à la publication.

« La lettre E, par exemple, ressemble à ma voix, mais pas les quatre autres voyelles, a-t-elle poursuivi. Je pense que ça va être difficile pour l'IA de m'imiter. Et j'ai de plus importantes choses à faire frire en ce moment. »

La chanteuse de Whenever, Wherever a ensuite affirmé être plus préoccupée par les activités extrascolaires de son fils.

« Ma plus grande préoccupation est de savoir comment Milan pourra pratiquer le football américain, le football et le baseball dans la même semaine », a-t-elle expliqué avec humour.

L'artiste a deux enfants, Milán, 10 ans, et Sasha, huit ans, avec son ex-compagnon, l'ancien footballeur professionnel Gerard Piqué.

Dans son entrevue, Shakira a déclaré que sa vie avait changé « radicalement » depuis qu'elle et le sportif se sont séparés en juin 2022, après 11 ans de relation.

« Mis à part le fait que ça a été un drame, le temps que je passe avec mes enfants (je) le passe vraiment avec eux, a-t-elle partagé. Par exemple, cet été, je leur ai consacré entièrement le temps qu'ils ont passé avec moi. Je n'ai pas travaillé et ils ne sont pas allés dans un camp de vacances. Ils sont allés à la colonie Shakira. »

Elle a ajouté : « Si je ne peux les avoir que la moitié du temps, je vais tirer le meilleur parti de ma moitié. »