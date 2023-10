Canelo Alvarez reste champion

Le boxeur mexicain Saul «Canelo» Alvarez domine toujours la catégorie des super-moyens (168 lb).

Il a défait l’Américain Jermell Charlo, samedi soir à Las Vegas, pour demeurer le champion incontesté de la catégorie.

Le combat s’est rendu à la décision, mais Alvarez a largement dominé puisque les juges ont remis des cartes de 119-108, 118-109 et 118-109.

Âgé de 33 ans, Alvarez a ainsi remporté sa 60e victoire en carrière, lui qui cumule aussi deux défaites et deux verdicts nuls.

Le Mexicain est actuellement détenteur de quatre ceintures (IBF, WBA, WBC et WBO) chez les super-moyens.

Audacieux

On peut dire que Charlo a joué d’audace en se frottant à Canelo. L’Américain est champion du monde IBF, WBA et WBC des super-mi-moyens (154 lb), soit deux catégories en dessous d’Alvarez.

«Je suis toujours fort. Personne ne peut battre ce Canelo», a-t-il lancé au milieu du ring.

Même s’il concédait deux pouces à son adversaire, Alvarez a pris les commandes du combat dès la cloche initiale en travaillant Charlo au corps avec des crochets redoutables et en fonçant continuellement sur lui.

Charlo a mis un genou au sol lors de la 7e reprise, ce qui l’a placé trop loin pour revenir au score.

«Je n’ai pas besoin de K.-O. pour montrer que je suis le meilleur», a clamé Alvarez en fixant la date de son prochain combat au 5 mai 2024 contre «n’importe qui».

Parmi les principaux aspirants de la catégorie, on compte Christian Mbili (25-0-0) et Erik Bazinyan (30-0-0), deux protégés du promoteur montréalais Eye of the Tiger.