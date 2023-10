Coupe Ryder: les Européens ont orchestré la tempête parfaite

L’odeur du champagne mêlée à la Michelob Ultra et celle des cigares, je me souviens comme si c’était hier de cette conférence de presse aussi loufoque que rocambolesque des Américains après la victoire à Whistling Straits. Dans l’ère post-Tiger Woods et Phil Mickelson, ce puissant noyau annonçait un avenir florissant à la coupe Ryder et des années sombres aux vieillissants européens. Jusqu’à ce que...

Arrêt sur image à 11 h 05, heure de chez nous, deux ans plus tard.

Les Européens sont les nouveaux champions et détenteurs de la précieuse coupe Ryder. C’est toute une fouille dans un pénible lendemain de veille pour ceux qui festoyaient aux limites de l’assurance et de l’insolence en septembre 2021.

Comment se peut-il que cette quasi promise dynastie américaine ait fait pareille déroute à Rome avec sept golfeurs de retour et un noyau quasi intact ? Quelles raisons peuvent l’expliquer ?

AFP

La configuration du parcours de Marco Simone ? Certainement.

Les maladresses et le manque de passion du capitaine Zach Johnson ? Oh que oui !

Les décisions discutables de Johnson ? Nul doute.

AFP

Les contre-performances des gros canons américains ? Oui.

L’absence de Dustin Johnson et de Bryson DeChambeau ? Possiblement. Mais DJ a compilé une fiche de +22 à ses quatre tournois majeurs cette saison.

Trop forts

On peut ajouter plusieurs autres raisons et étudier les moindres faits et gestes. Un fait demeure, les Européens ont livré d’étincelantes performances. Les gros canons américains n’ont tout simplement pas livré la marchandise.

Sur papier, ils étaient moins forts que le clan américain. Mais ils ont débarqué à Rome en pleine forme, le couteau entre les dents, prêts à éclipser la compétition avec du sang neuf.

Une photo d’un message affiché dans le vestiaire européen a circulé sur les réseaux ce week-end après leur départ sur les chapeaux de roue.

« Si jamais vous vous sentez désolés pour quelqu’un sur un terrain de golf, vous feriez mieux de rentrer à la maison. Si vous ne les tuez pas, ils vous tueront. »

Ces paroles sont celles du grand Seve Ballesteros, icône espagnole du golf et de l’équipe européenne emportée par la maladie en mai 2011.

Et d'un seul coup truc comprend pourquoi beaucoup d'européens avaient un drôle de regard dans cette première journée de @rydercup #RyderCup #SeveTouch pic.twitter.com/PUFtJ09lS6 — 𝙈𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣 𝘾𝙤𝙪𝙡𝙤𝙢𝙗 (@MartinCoulomb) September 29, 2023

Les guerriers de Luke Donald ont appliqué la notion de Seve. Ils n’ont accordé aucune chance à leurs rivaux dès la première balle cognée, vendredi matin.

Un ouragan majeur

Après la défaite, dans une conférence de presse collective sobre, Jordan Spieth a émis des commentaires intéressants expliquant la débâcle américaine. Il a parlé de tempête parfaite.

Celle qui prend un temps méticuleux à se former et à se développer pour frapper à grande force le temps venu.

« Les Européens jouaient du très gros golf avant de se présenter ici. Ils ont continué leur cadence, a d’abord expliqué le Texan en réponse à une question sur la longue période de cinq semaines d’inactivité de neuf de ses coéquipiers.

« Ils ont calé beaucoup de roulés, a enchaîné celui qui a quitté Rome sans victoire. Ils ont calé bon nombre d’approches coupées et ils ont livré du golf solide toute la semaine.

AFP

« Et ils nous ont marché sur la tête très tôt dans la compétition, tirant du même coup la foule derrière eux. Leurs recrues ont vu tout ça, rendant leur transition plus facile.

« Soudainement, nous étions dans un trou. Il fallait se battre pour en sortir. »

Une nouvelle ère

Le chemin vers la conquête européenne a fait couler beaucoup d’encre depuis 18 mois. L’arrivée du controversé circuit LIV Golf avait déchiré le camp bleu et jaune avec l’exode des Garcia, Poulter, Westwood et cie. Le premier capitaine nommé, Henrik Stenson, a été dépouillé de son titre dès son passage chez l’ennemi juré en juillet 2022.

Garcia a bien voulu, finalement, rembourser ses dettes pour participer au rendez-vous à Marco Simone, en vain.

Les Euros sont engagés dans un virage générationnel comme l’étaient les Américains il y a deux ans. Leur gros défi sera de prouver leur suprématie en septembre 2025... à Bethpage Black, un terrain miné par ses farouches spectateurs new-yorkais.

« Je répète à qui veut l’entendre depuis six ou sept ans que le plus gros exploit au golf maintenant est de remporter une coupe Ryder en territoire ennemi. C’est ce qu’on fera à Bethpage », a lancé Rory McIlroy avec assurance.

Les hostilités sont déjà lancées.

Pour s’y présenter en grande forme, les Américains répéteront à Montréal, en septembre prochain, à l’occasion de la Coupe des Présidents.