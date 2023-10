«Flash» Dequoy dans une nouvelle réalité

OTTAWA - Longtemps reconnu comme le joueur des Alouettes ayant participé à une émission de télé-réalité en 2022, le Québécois Marc-Antoine Dequoy s'est transformé en super-héros pour devenir l’un des meilleurs éléments du club montréalais, voire même de la Ligue canadienne de football, cette saison. Bienvenue dans sa nouvelle réalité!

«C’est un très bon joueur de football, un très bon être humain et c’est quelqu’un qui représente très bien l’équipe, que ce soit sur le terrain ou à l’extérieur, vient résumer avec beaucoup d’affection le directeur général des Alouettes, Danny Maciocia, qui a précédemment été son entraîneur chez les Carabins de l’Université de Montréal. C’est une grande fierté. C’est un bijou qu’on a entre nos mains.»

Encore samedi, dans une victoire de 32 à 15 obtenue à Ottawa, Dequoy a réalisé un jeu crucial en effectuant une interception avant de ramener le ballon sur une distance de 108 verges pour le touché. Aidant ainsi les Alouettes à assurer leur qualification pour les éliminatoires, il a alors mis à profit sa rapidité, une rapidité qui a d’ailleurs incité le chroniqueur du Journal Marc Calixte à le surnommer «Flash», super-héros de l’univers de DC Comics reconnu pour se déplacer à la vitesse de l’éclair.

«On peut l’appeler Flash, on peut l’appeler comme on veut, a commenté Maciocia, en riant. Il n’y a plus grand-chose qui me surprend de Marc-Antoine, mais c’est probablement la fois [dans la LCF] où j’étais le plus près sur les lignes de côté pour voir son jeu directement devant moi. Quand j’ai vu comment il a su éviter le plaqué en ayant le ballon dans ses mains, je savais qu’il s’en allait jusque dans la zone des buts.»

«Généralement, quand j’attrape une balle à cet endroit sur le terrain, je sais que je peux me rendre jusqu’au touché», a convenu Dequoy.

Heureux au football

Une course de 108 verges, soit 98,75 mètres. En moins de 12 secondes, tout en évitant le plaqué d’un adversaire, soit le quart-arrière du Rouge et Noir Dustin Crum.

«Marc-Antoine Dequoy a fait un énorme jeu, a estimé Marco Dubois, autre porte-couleurs du Rouge et Noir. Ce sont des jeux explosifs comme ça qui peuvent te scier les jambes, selon moi.»

À constater sa vitesse, c’est à se demander si Dequoy n’a pas ce qu’il faut pour songer à participer un jour aux Jeux olympiques.

«Si on regarde mon gabarit, j’ai davantage celui d’un coureur de 200 mètres que de 100 mètres, a indiqué l’athlète de 29 ans, sourire en coin. J’ai des grandes enjambées. Dans une vie antérieure, j’étais peut-être un athlète olympique, mais je suis présentement très heureux d’être au football.»

Les bons mots de l’entraîneur

L’entraîneur-chef des Alouettes Jason Maas est également très content de pouvoir miser sur lui sur le terrain.

«Ce retour d’interception était incroyable et je sais que derrière tout ça, il y a beaucoup de travail pour analyser les vidéos de nos adversaires, a souligné Maas. C’est une question d’observer et de réagir. C’est une chose d’anticiper le jeu dans sa tête, mais encore faut-il être en mesure de sauter sur l’occasion et d’avoir la confiance de faire le jeu.

«Il travaille tellement fort, il écoute les entraîneurs et met beaucoup d’ardeur au boulot. Nous savons aussi à quel point il est rapide, je ne sais pas s’il y a un seul joueur dans cette ligue qui aurait pu le rattraper. Il connaît une saison phénoménale, je suis très fier de Dequoy!»

Une compréhension du jeu

Le Québécois en était à sa cinquième interception de la saison, une deuxième lors de laquelle il ramenait le ballon pour le touché. Dequoy avait aussi fait le coup aux Blue Bombers, le 24 août, à Winnipeg.

«C’est un meneur sur l’unité défensive, a finalement qualifié Maciocia. Il comprend tout ce qui se passe autour de lui. Quand le jeu se dessine, ça arrive au ralenti pour lui.»

Quart-arrière de l’unité défensive

OTTAWA - Les exploits du Québécois Marc-Antoine Dequoy chez les Alouettes sont d’autant plus impressionnants alors qu’il a dû s’adapter à une nouvelle position en défensive, celle de maraudeur, depuis ses débuts dans la Ligue canadienne de football, en 2021.

«Il ne faut pas oublier qu’il n’était pas maraudeur chez les Carabins de l’Université de Montréal, c’était un demi-défensif qui jouait du côté large du terrain, a ainsi rappelé le directeur général des Alouettes Danny Maciocia. On l’a converti vers le milieu du terrain quand on l’a repêché et il devient un véritable général pour nous.

«Il avait beaucoup de choses à apprendre, il est comme le quart-arrière de notre défensive. Marc-Antoine doit être très très fier de ce qu’il a accompli jusqu’ici et il a encore du bon football dans le corps pour les prochaines années, c’est sûr et certain.»

Carburer aux touchés

Tout en reconnaissant qu’il connaît une excellente saison, Dequoy tient à souligner le bon travail de tous ses coéquipiers, que ce soit en défensive, à l’attaque ou sur les unités spéciales. Selon lui, son rôle de maraudeur n’a par ailleurs pas changé ses instincts.

«Chaque maraudeur dans la ligue a un gabarit et un style qui diffèrent, a-t-il avancé. Personnellement, j’ai toujours dit que je jouais pour la balle et pour les touchés.»

«Je pensais à ça quand je l’ai vu faire son retour d’interception : c’est assurément un excellent choix de deuxième ronde effectué dans les dernières années», a conclu Maciocia, qui avait lui-même sélectionné Dequoy au 14e rang au total lors du repêchage de 2020.