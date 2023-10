Heurts religieux en Israël au sujet des femmes

Le Yom Kippour, le jour saint du judaïsme a été l’occasion la semaine dernière d’un nouvel affrontement entre Juifs séculiers et ultra-orthodoxes à Tel-Aviv, la ville la plus laïque d'Israël.

Les Juifs ultra-orthodoxes (Haredims ou « craignants-Dieu ») exercent un pouvoir sans précédent au sein du gouvernement Netanyahu engagé dans un projet de refonte radicale du système juridique qui met en danger la démocratie.

Des manifestants laïcs ont chassé des Juifs orthodoxes de la Place Dizengoff un espace publique emblématique au cœur de la ville. Les Haredims exigeaient que les femmes soient séparées des hommes pour participer aux prières. La municipalité et la Cour suprême d'Israël avaient pourtant décidé qu’ils ne pouvaient discriminer et devaient intégrer les femmes aux hommes dans les fêtes religieuses. Les juifs orthodoxes ont quand même défié la loi.

Les laïques – hommes et femmes – ont enlevé les cordages et autres obstacles qui séparaient les sexes. Des juifs séculiers s’en sont aussi pris à d’autres « cloisonnements anti-femmes » ailleurs en Israël lors des cérémonies du Kippour.

La femme qui dirige le mouvement, Orly Erez-Likhovski, a remporté plusieurs batailles juridiques contre la discrimination haredim à l’égard des femmes dans les transports en commun et les cliniques de santé publique.

Des organisations féministes québécoises et la mairesse Valérie Plante devraient l’inviter à Montréal pour y prononcer un discours sur l’égalité des sexes. Elle ne serait sans doute pas très bien accueillie par la communauté ultra orthodoxe juive. Le quartier qui chevauche Outremont et le Mile-End accueille quelque 7 000 juifs haredis. À Outremont, les juifs ultra-orthodoxes représentent près du quart de la population et sont en expansion démographique.

La torah supplante le service militaire

Des centaines d’ultra-orthodoxes ont répliqué à la manif de Tel-Aviv en bloquant deux carrefours majeurs de Jérusalem. Ils protestaient contre l’arrestation d’un des leurs qui tentait de fuir le pays pour éviter la conscription. Les ultra-orthodoxes ont réussi à résister aux tentatives répétées visant à les forcer à porter l’uniforme en invoquant le prétexte religieux.

Contrairement aux Juifs laïcs, ils peuvent être exemptés de faire leur service miliaire en affirmant qu’ils consacrent leur vie à l’étude des textes religieux hébraïques. Des extrémistes refusent même de demander une telle exemption, ce qui conduit à des arrestations. Ce passe-droit exaspère les Israéliens non-pratiquants qui, eux, sont contraints de servir dans les forces armées.

Des juifs ultra-orthodoxes ont aussi récemment ont bloqué l'entrée d'une aire de jeux pour enfants, qui, selon eux profanait le sabbat, en ouvrant le samedi. Des parents laïcs en colère les ont confrontés.

Les Haredims exaspèrent la classe moyenne

Les Juifs ultra-orthodoxes d’Israël représentent 13 % des 9,7 millions d’habitants du pays. La communauté refermée sur elle-même dans des quartiers séparés a toujours été en désaccord avec la majorité laïque israélienne. Sa croissance est plus rapide que tout autre groupe en Israël, soit environ 4 % par an.

Beaucoup d’entrer eux ne travaillent pas. Se consacrant aux études religieuses, ils vivent des allocations gouvernementales, exaspérant la classe moyenne laïque qui paie ses impôts.

L’enseignement dans les écoles ultra-orthodoxes juives israéliennes est essentiellement axé sur la religion. Est-ce aussi le cas des écoles juives orthodoxes du Québec autorisées par le ministère de l’Éducation ?