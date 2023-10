Pourquoi Passe-Montagne (alias Jean-François Pronovost) était un fan fini de l'émission «Bouledogue Bazar»

Privé de longues heures de télévision la semaine, Jean-François Pronovost s’en donnait à cœur joie quand arrivait enfin le samedi matin. Lorsque Bouledogue Bazar est apparu en ondes, succédant ainsi à Vazimolo, ce fut une véritable révélation pour le comédien qui interprète aujourd'hui le rôle de Passe-Montagne dans la nouvelle mouture de Passe-Partout.

Jean-François, quelles émissions jeunesse t’ont marqué ?

Sans hésiter : Bouledogue Bazar. Je me levais aux aurores, j’ajustais les antennes avec soin, je regardais tout le dessin animé de l’hymne national avec le goéland et je restais envoûté des heures durant par l’univers de Max et Jules avec leurs personnages loufoques comme Gaston Glouton, les triplettes Ouellet et les fameux Porcs-épics métalliques. Je les imitais à la perfection. Juste avant, dans cette case horaire, c’était André Robitaille avec Vazimolo et son inoubliable Boudichon, alias monsieur Poutpout qui nous accueillait tous les matins de fin de semaine. Je me souviens très bien de ce matin de 1995 où, m’attendant à retrouver mon émission préférée, j’ai plutôt vu le générique de Bouledogue Bazar. Absolument dévasté, je m’étais précipité dans la chambre de mes parents en pleurnichant : « Vaz...Vazi...molo-oo-o-ooo, c’est pas Vazi-iii-moloooo !!! » C’était mon premier deuil télévisuel.

Photo tirée de IMDB

Quels sont tes plus beaux souvenirs télé liés à l’enfance ?

Pour les fêtes de Noël dans la grosse famille, ma sœur et moi avions préparé tout un spectacle à partir des « Bouledogue Clips » de Bouledogue Bazar. C’étaient des vidéoclips mettant les différents personnages en vedette. On répétait pendant des semaines pour perfectionner notre spectacle, on se confectionnait des costumes, des accessoires, des décors. C’était même rendu un moment très attendu pendant la soirée !

Regardais-tu beaucoup la télé lorsque tu étais tout jeune ?

Seulement les fins de semaine. Règle parentale oblige. Mais je me reprenais amplement le samedi venu !

Y a-t-il un personnage qui t’a influencé ?

C’est plus la pluralité des personnages de Vazimolo et Bouledogue Bazar qui a nourri mon imaginaire. Ça m’a servi quand j’ai animé une émission éducative pour les 6-9 ans sur les ondes de TFO qui s’appelait C’est Wow. J’avais créé 16 personnages hauts en couleur, 16 vidéoclips fous et je m’en étais donné à cœur joie.

Y a-t-il encore une chanson d’une émission qui te reste en tête ?

Il y en a plusieurs de Bouledogue Bazar, comme Pasque c’est en métal, La danse du porte-poussière, Ma Cadillac rose et Le 8 mai, maudit 8 mai, mais surtout Le cheeseburger, de Gaston Glouton. C’est avec cette chanson en audition que j’ai décroché mon rôle d’animateur dans C’est Wow. Je la connais encore par cœur.

Photo courtoisie Radio-Canada

Que penses-tu de la télé jeunesse d’aujourd’hui ?

Je crois qu’elle est essentielle et elle nourrit l’imaginaire des enfants, en plus d’être rassembleuse. Beaucoup d’enfants sont intéressés par l’offre télévisuelle jeunesse faite ici parce qu’elle parle d’eux. C’est la base d’une culture riche et partagée. Les parents d’aujourd’hui, parce qu’ils ont grandi avec la télé d’ici, vont volontiers encourager leurs enfants à suivre leur trace... J’espère juste que nos diffuseurs feront davantage confiance à une plus grande longévité sur nos écrans des émissions jeunesse...

Jean-François Pronovost prête ses traits à Philippe Thomas dans le téléroman Les moments parfaits diffusé à TVA les mercredis à 20 h. Pour les tout-petits, il est plutôt Passe-Montagne dans la nouvelle mouture de l’émission jeunesse de Télé-Québec offerte tous les matins à 8 h et du lundi au jeudi à 18 h.