La médiation, une solution miracle aux chicanes entre voisins

Les gens aux prises avec des conflits avec leurs voisins devraient opter pour la médiation afin de s’attaquer au cœur du problème et ainsi trouver des solutions qui ne sont pas nécessairement financières, affirment des experts.

«La médiation permet d’aller bien au-delà du conflit juridique. Elle permet de régler aussi le conflit relationnel», indique Me Sylvianne Fréchette, vulgarisatrice juridique chez Éducaloi.

Actuellement, une séance de médiation gratuite de trois heures est offerte à tous ceux qui ouvrent un dossier à la Division des petites créances de la Cour du Québec. Comme il s’agit d’une présence volontaire, les deux partis doivent être en accord pour y participer.

La médiation est une forme de négociation entre les partis, où une personne neutre aide les gens à mieux communiquer et échanger.

« L’avantage, c’est qu’on peut arriver à des solutions qu’un juge n’aurait pas pu faire. Le juge va dire: je reconnais la faute, je reconnais le dommage, vous devez tant d’argent. Tandis qu’avec moi, on arrive à toutes sortes de choses » – Me Danielle Larose , médiatrice à la Division des petites créances de la Cour du Québec dans la région de Québec Photo Photo fournie par Danielle Larose

Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a fait adopter un projet de loi au printemps dernier ayant comme but de la rendre obligatoire pour tous les dossiers dont la réclamation est de 5000$ ou moins. Cette nouvelle mesure entrera en vigueur à une date ultérieure.

«Parfois, un trouble de voisinage peut être un trouble de bruit. De l’argent, ça ne réglera pas le problème», illustre Me Larose, qui offre des séances de médiation dans la région de Québec.

Efficace

C’est dans cette optique que Sylvain Dupuis, qui se faisait poursuivre par son voisin pour un problème de maçonnerie, a penché pour cette mesure.

«La médiation me semblait la meilleure solution pour conserver une bonne entente avec mon voisin et je pensais que le délai serait moins grand pour régler le tout. [...] Plus longtemps cela durait, plus le stress de la situation pesait», a-t-il indiqué.

«Ton lendemain risque d’être beaucoup plus facile si tu es passé par la médiation, parce que tu vas avoir un terrain pour discuter, communiquer, trouver des solutions qui vont être favorables aux deux. Si tu as passé en cour et que tu as un jugement de 5000$, la personne va être fâchée le lendemain», illustre la directrice générale du Centre de justice de proximité du Grand Montréal, Jennifer Fafard-Marconi.

Ces centres, qui ont pignon sur rue un peu partout au Québec, offrent des services d’information juridique gratuits, notamment en matière de petites créances.

Jamais trop tard

La médiation peut être demandée à tout moment lors de la progression d’un dossier aux petites créances. Cette dernière est même disponible le jour du procès grâce à un projet-pilote renouvelé depuis plusieurs années.

«Si les gens vont en médiation, ils vont régler 55% du temps», assure la juge en chef adjointe à la Cour du Québec, Martine L. Tremblay.