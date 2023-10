Animaux: la rage même au Québec

La journée mondiale de la rage a eu lieu jeudi dernier sans grand tambour ni trompette malgré le fait que cette maladie tue encore près de 59 000 humains par an sur la planète. On croit souvent que la rage n’existe pas ici, mais ce n’est pas le cas. Qu’en est-il ?

Qu’est-ce que la rage ?

La rage est une maladie contagieuse et mortelle qui peut affecter tous les mammifères, y compris les humains. Elle est causée par un virus qui s’attaque au système nerveux et qui se transmet par la salive à travers une plaie, le plus souvent lors de morsure, mais parfois lors de griffures. Les animaux peuvent attraper la rage en mangeant la carcasse d’un animal infecté.

Quels sont les symptômes de la rage ?

Les symptômes évoluent rapidement. Les plus fréquents sont les changements de comportement (des comportements contraires aux habitudes de l’animal), une plus grande réactivité, une tendance à être plus agressif et à mordre, de la salivation excessive, de la désorientation et une paralysie partielle ou complète. La mort survient généralement en moins de 10 jours après le début des symptômes.

Quels sont les animaux les plus à risque de la transmettre ?

Tous les mammifères peuvent contracter la rage. Mondialement, le chien est l’animal le plus souvent impliqué dans la transmission du virus à l’homme. Cela étant dit, au Québec, les animaux sauvages les plus souvent incriminés dans la transmission de la rage sont les chauves-souris, les renards arctiques et roux, les ratons laveurs et les moufettes rayées. En Amérique du Nord, c’est la chauve-souris qui est le plus souvent impliquée dans la transmission de la rage chez l’humain et on la retrouve partout au Québec... Même en ville !

Y a-t-il des endroits plus à risque que d’autres au Québec ?

Bien que faible, le risque de retrouver un animal sauvage ou enragé est présent partout au Québec. En revanche, il faut savoir que le Nord-du-Québec, le Nunavik et les Terres-Cries-de-la-Baie-James sont des zones à haut risque pour la rage. Dans ces régions, la rage du renard arctique est bel et bien présente et, malheureusement, les chiens vivant sur ce territoire peuvent aussi être atteints. La prudence est donc de mise, surtout si on songe à adopter un chien en provenance du Grand-Nord.

Pourquoi est-ce important de faire vacciner mon animal domestique contre la rage ?

Il faut savoir que lorsque les symptômes de la rage se développent, il est généralement trop tard : ils sont irréversibles et vont presque inévitablement conduire à la mort. De plus, vous serez peut-être étonné d’apprendre que les animaux domestiques peuvent transmettre le virus par leur salive jusqu’à 10 jours avant l’apparition des symptômes. C’est donc une question de santé publique ! La vaccination préalable est le seul moyen de prévenir la maladie.

Quel est le calendrier de vaccination recommandé- contre la rage pour mon animal ?

On recommande de vacciner les chiens et les chats contre la rage dès l’âge de 3 mois. Pour maintenir à jour ce vaccin, il faut faire un rappel un an plus tard et, par la suite, des rappels annuellement ou aux 3 ans, selon le type de vaccin utilisé et le risque individuel.

Que faire si je soupçonne un animal d’avoir la rage ?

Si vous soupçonnez que votre animal domestique pourrait avoir la rage, communiquez sans tarder avec votre médecin vétérinaire. La rage est une maladie à déclaration obligatoire en vertu de la Loi sur la santé des animaux. Tous les cas présumés doivent donc être signalés.