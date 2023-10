Le Culte: voici un polar troublant sur l’univers des sectes

Après La boîte à magie, premier tome d’une série déjà culte, le duo suédois incroyable composé de la reine du polar suédois, Camilla Lackberg, et du mentaliste à la renommée internationale, Henrik Fexeus, propose Le Culte. Ce roman époustouflant, fouillant dans les arcanes les plus sombres de l’âme humaine, met en scène à nouveau l’étrange duo d’enquêteurs, Mina Dabiri et le mentaliste Vincent Walder. Cette fois, ils doivent se pencher sur une affaire de kidnapping et agir vite pour sauver des vies.

Camilla Lackberg et Henrik Fexeus entraînent les lecteurs dans une enquête complexe, au rythme rapide, dans ce roman où les héros sont confrontés à des sectes, des gourous en tout genre et des experts en manipulation.

L’inspectrice Mina Dabiri est avisée de la disparition d’un garçon dans une école maternelle de Stockholm. Mina et ses collègues de la police font tout de suite le lien avec une autre affaire de disparition d’enfant dont le dénouement a été tragique. Mina appelle son ami, le mentaliste Vincent Walder, à la rescousse.

Camilla Lackberg et Henrik Fexeus, en entrevue par courriel, expliquent que cette histoire haletante, brillamment construite, n’a heureusement pas été inspirée par une véritable histoire d’enlèvement.

« L’histoire, qui se poursuit pendant les trois livres, est le produit de notre imagination et de nos cerveaux bizarres qui travaillent en équipe. Toutefois, nous avons été inspirés par des gens que nous avons rencontrés et des événements qui nous sont arrivés », expliquent-ils.

Sectes et manipulation

Il est question de manipulation en tout genre dans ce livre : gourous, sectes, culte, pouvoir politique, manipulation publique. « Nous nous intéressons tous les deux aux sectes, à la manipulation, et autres sujets du genre. C’est fascinant de voir comment une personne ou un petit groupe de personnes peuvent faire agir les gens d’une certaine manière ou leur faire croire en quelque chose en particulier. Ce qui nous intéresse, c’est le mécanisme derrière cela. »

Ils ont leur mot à dire au sujet du recrutement des gens dans les sectes religieuses et au sujet du lavage de cerveau. « Les gens veulent souvent appartenir à un groupe, avoir une identité de groupe et sentir qu’en groupe, ils ont du pouvoir. C’est souvent un leader fort et charismatique qui attire les gens. Il y a beaucoup de bons documentaires à ce sujet, où on peut voir comment ces leaders agissent, et comment ils choisissent leurs victimes. »

À leur avis, le public devrait être très vigilant face au mode de recrutement des gourous et des sectes religieuses. « Peut-être qu’un conseil général serait de dire que lorsque ça semble trop beau pour être vrai, cette personne n’est peut-être pas aussi bonne qu’on puisse l’imaginer. »

Henrik Fexeus, expert en communication non verbale, précise que les personnes qui tentent de recruter des gens dans les sectes n’agissent pas toutes exactement de la même manière, bien qu’elles utilisent plus ou moins les mêmes techniques.

« Ce peut aussi être vous qui êtes une personne ouverte et vulnérable, qui a besoin de soutien, qui se trouve dans un certain contexte. Cela peut faire un match très puissant : un leader de secte et une personne qui recherche un sentiment d’appartenance et des conseils. »

Avec la police

Dans le roman, Vincent Walder travaille de concert avec la police dans une enquête et on le voit notamment à l’œuvre quand il interroge une psychopathe. Henrik Fexeus pense-t-il que les autorités policières devraient engager des mentalistes, à titre de consultants ?

« Ça se fait en ce moment en Suède ! Pas comme membre du personnel, mais j’ai présenté des conférences pour les forces policières et j’ai parlé de l’importance du langage corporel, en soulignant que c’est assez facile de détecter des comportements ou des tendances. C’est de l’information utile pour toutes les professions où il y a des interactions sociales. »

♦ Camilla Lackberg est la reine incontestée du polar scandinave et l’une des plus jeunes auteures à succès du genre.

♦ Henrik Fexeus est un mentaliste, auteur et présentateur suédois. Il est reconnu dans le monde entier pour ses recherches sur la communication non verbale.

♦ Ce duo sensationnel est impliqué dans l’adaptation en série télé de la trilogie. Le troisième tome de la série, Mirage, a été publié en Suède à la fin août.

EXTRAIT

Photo fournie par les Éditions Actes Sud

« - Vous savez que je n’oublie jamais un visage, dit-il. Ça fait partie de mes nombreux super-pouvoirs. Les adresses, c’est un peu plus dur à retenir, mais on n’oublie pas une affaire comme celle-ci. Pas moi, en tous cas.

- Et pour nous qui ne sommes pas toi, fit patiemment Christer, accepterais-tu d’éclairer les masses ignorantes de ton génie ?

- Vous vous souvenez de la grosse affaire de trafic d’êtres humains il y a cinq ans ? Dix personnes ont été condamnées pour séquestration et traite d’êtres humains. Ils avaient opéré en plein centre de Stockholm, les voisins n’avaient rien vu. »