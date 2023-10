«On reste concentrés sur le processus»: les Québécois du CH de passage à Tout le monde en parle

Les Québécois des Canadiens de Montréal étaient de passage sur le plateau de Tout le monde en parle, dimanche.

L’entraîneur-chef Martin St-Louis était accompagné de Raphaël Harvey-Pinard, Michael Matheson, David Savard et Samuel Montembault.

Dès l’entrée en matière, Guy A. Lepage a demandé à Saint-Louis ce qu’il pensait des observateurs qui plaçaient son équipe en fond de classement. On a vite compris que ça ne dérangeait pas.

«J’approche mon équipe avec mon expérience vie. Ce que les gens disent, c’est du bruit et il fut mettre nos écouteurs. On reste concentrés sur le processus.»

Le vétéran Michael Matheson a renchéri en faisant écho aux propos de son patron.

«C’est motivant d’entendre ça, si tu n’as pas des objectifs de groupe, tu ne fais pas la bonne job.»

Pression

Comme ils étaient Québécois du Bleu-blanc-rouge sur le plateau, l’occasion était belle de parler de la pression associée au maillot montréalais.

«Ça dépend de l’individu et de sa personnalité, ce n’est pas la même réponse pour chaque personne», a précisé St-Louis.

«Les Québécois sont très fiers. Jouer un match le samedi soir à Montréal, c’est une satisfaction. Il n’y a pas un joueur qui va dire que la pression extérieure est plus forte que la pression intérieure. Ces joueurs-là sont fiers.»

Encore une fois, Matheson est venu renforcer les propos de son coach.

«Il y a de la pression quand je jouais en Floride, ça ne fait pas de différence.»

Quant à Raphaël Harvey-Pinard, il a été clair quand MC Gilles lui a demandé ce qu’il ferait s’il était joueur autonome et qu’il devait choisir.

«Pour une petite différence d’argent, c’est sûr que je resterais à Montréal.»

En un mot

Guy A. Lepage s’est amusé un peu en demandant à St-Louis de définir ses quatre joueurs en un mot. Le Lavallois a choisi plus qu’un mot, mais a été élogieux. De Savard, il a dit que c’était l’ultime coéquipier. Pour Montembault, il a mentionné qu’il était très calme tandis que Harvey-Pinard est un couteau suisse parce qu’il «fait tout». Finalement, de Matheson, il a dit qu’il était certainement le premier choix de repêchage à la récréation quand il était jeune.

L’animateur a ensuite retourné la question aux joueurs qui ont parlé de St-Louis.

Raphaël Harvey-Pinard l’a qualifié de dynamique et Mike Matheson a parlé de sa passion. David Savard a dit la même chose en ajoutant qu’il dirigeait comme il jouait et que ça se voyait dans les entraînements. «Des fois on a l’impression qu’il voudrait faire la drill avec nous.»

Finalement, Samuel Montembault a vanté son ouverture et la qualité de sa communication.

«Il est facile d’approche, sa porte toujours ouverte et il est facile à parler.»