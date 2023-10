[EN IMAGES] Découvrez ces célèbres tableaux pédagogiques utilisés au Québec entre les années 1920 et 1950

Des années 1920 à 1950, des milliers d’écoliers québécois ont été exposés aux tableaux pédagogiques Desrosiers-Bertrand. Certaines personnes se rappellent encore ces images, présentées sur des affichettes ou dans des ouvrages scolaires, ayant servi à l’enseignement de l’histoire du Québec. Mais d’où venaient ces images ? Qui sont leurs créateurs ? Leur contenu pourrait-il être utilisé dans les classes actuelles ? Partons à la découverte de ces illustrations du siècle passé !

Du matériel pédagogique 100 % québécois

Remontons au siècle dernier. Nous sommes au début des années 1920 et les inspecteurs d’écoles remarquent, lors de leurs tournées annuelles, que de nombreuses classes manquent cruellement de matériel pédagogique. La Commission des écoles catholiques de Montréal (CECM) est notamment à la recherche de nouveau matériel pédagogique dans le but d’uniformiser l’enseignement dans ses classes. L’histoire nationale commence alors à occuper plus d’espace que l’histoire sainte dans la formation des élèves, auxquels on souhaite mieux faire connaître le passé et les grandes figures historiques du Québec. L’image, utilisée en appui à l’enseignement, semble la voie royale pour marquer les jeunes esprits des écoliers et leur donner le goût de connaître le récit national !

Les commissaires sont alors informés de l’existence d’une belle série d’illustrations en cours de réalisation. Évoquant près de 400 ans d’histoire du Canada et du Québec, cette collection aborde des événements considérés comme marquants, depuis l’arrivée de Jacques Cartier en 1534 jusqu’à la bataille du village français de Courcelette pendant la Grande Guerre. Fait digne de mention, ces images pédagogiques sur l’histoire seront les toutes premières à être entièrement produites ici, de la conception à l’impression !

Dès juin 1921, les commissaires adoptent une résolution afin de procéder à l’achat et surtout à la distribution des tableaux d’histoire Desrosiers-Bertrand dans les écoles montréalaises. Quelques autres commissions scolaires de la province emboîtent le pas et achètent à leur tour la collection pour en garnir les classes de leur territoire. On en retrouvera jusque dans certaines écoles de rang !

Un duo ou un trio ?

Si la dénomination des tableaux laisse penser qu’on a affaire à un duo, c’est en fait bel et bien un trio qui est à la source de ces illustrations. Il se compose de Louis-Adélard Desrosiers (1873-1953), Camille Bertrand (1877-1957) et Jean-Baptiste Lagacé (1868-1946).

Le premier, l’abbé Louis-Adélard Desrosiers, est enseignant et pédagogue. Au cours de sa carrière, il sera tour à tour professeur, puis directeur de l’École normale Jacques-Cartier, en plus de donner des cours d’histoire du commerce à l’École des hautes études. Il captive également l’auditoire du Monument-National, à Montréal, avec ses conférences sur les découvertes et l’exploration françaises en Amérique.

Le second, Camille Bertrand, est historien, archiviste et paléographe, c’est-à-dire un spécialiste du déchiffrage des textes anciens. Travaillant aux Archives nationales du Canada ainsi qu’aux Archives judiciaires de Montréal, il est l’auteur de plusieurs ouvrages portant principalement sur le passé montréalais, notamment une Histoire de Montréal, en trois tomes.

Les deux hommes ont coécrit Histoire du Canada, un volumineux ouvrage de 567 pages publié par la Librairie Beauchemin Ltée en 1919. Si le livre comporte plusieurs cartes, les auteurs souhaitent lui conférer davantage de matériel visuel. C’est dans ce contexte qu’ils se mettent à la recherche d’un artiste capable d’illustrer leur propos. Et ils ne font pas appel à n’importe qui...

Le troisième élément du trio est Jean-Baptiste Lagacé, qui jouit alors d’une belle renommée. En 1904, cet artiste devient le premier enseignant canadien à obtenir une chaire (poste prestigieux et subventionné) en histoire de l’art. La série d’images qui lui est commandée est donc destinée à illustrer la nouvelle édition de l’Histoire du Canada en 1925, à sortir des presses de la Librairie Granger frères Ltée, située sur la rue Notre-Dame à Montréal.

Si Lagacé n’a aucun droit d’auteur sur le livre Histoire du Canada, il serait de bonne guerre de renommer les images en incluant son patronyme. « Tableaux Desrosiers-Bertrand-Lagacé » est certes plus long, mais cela rendrait justice à celui dont le talent d’illustrateur sera déterminant dans la diffusion de ce projet pédagogique. Cet artiste développera d’ailleurs une grande familiarité avec l’illustration historique : au cours des années 1920, 1930 et 1940, il créera les vitraux ornant la basilique Notre-Dame et concevra les tableaux allégoriques de la parade de la Saint-Jean à Montréal !

400 ans d’histoire en 36 images

En quoi consiste plus précisément cette collection d’images ? L’histoire du Canada et du Québec s’y décline en 36 tableaux, soit autant de moments forts s’étant déroulés entre 1534 et 1916. Leur composition évoque une pièce de théâtre : on y voit, clairement représentés, les rôles de chacun des protagonistes, qu’ils soient jugés « bons » ou « mauvais ». Ils sont bien entendu idéalisés, ayant une attitude héroïque et un habit propre... qui semble même fraîchement repassé ! La Librairie Granger frères Ltée en fait imprimer 3000 séries complètes, chacune se détaillant 22,50 $.

Sur le plan technique, les tableaux d’histoire Desrosiers-Bertrand sont en fait des chromolithographies réalisées d’après les aquarelles de Jean-Baptiste Lagacé. La chromolithographie est un procédé d’impression permettant d’utiliser jusqu’à 16 différentes couleurs.

Dans le cas qui nous intéresse, les images sont imprimées en sept couleurs sur des feuilles de 38 x 48 cm. Elles sont ensuite collées sur du carton fort mesurant 40 x 50 cm. À l’arrière, une étiquette comportant des informations expliquant le fait historique ainsi que les personnages (tant principaux que secondaires) qui y sont représentés. Deux œillets métalliques permettent aux tableaux d’être facilement accrochés aux murs des salles de classe.

Voici la liste complète de ces 36 tableaux. 1. Jacques Cartier prend possession du Canada ; 2. Jacques Cartier à Hochelaga ; 3. Louis Hébert premier Colon ; 4. Champlain devant Québec ; 5. Premier combat de Champlain ; 6. Champlain reçoit les Récollets ; 7. Les missionnaires ; 8. Champlain reprend possession du Canada ; 9. Arrivée des Ursulines et des Hospitalières ; 10. Fondation de Montréal ; 11. Combat de la Place d’Armes ; 12. Martyre des Pères de Brébeuf et Lalemant, p. 92. 13. Sœur Bourgeoys ; 14. Monseigneur de Laval ; 15. Dollard ; 16. Lambert Closse ; 17. Jolliet découvre le Mississipi ; 18. Cavelier de La Salle au Mississipi ; 19. Le massacre de Lachine ; 20. Frontenac répond à l’envoyé Phipps ; 21. D’Iberville victorieux des Anglais ; 22. Madeleine de Verchères ; 23. La Paix de Montréal ; 24. De la Vérendrye aux montagnes Rocheuses ; 25. Dispersion des Acadiens ; 26. Bataille de Carillon ; 27. Mort de Montcalm sur les Plaines d’Abraham ; 28. Victoire de Lévis à Sainte-Foye [sic] ; 29. Lévis brûlant ses drapeaux ; 30. Montgomery devant Québec ; 31. De Salaberry à Châteauguay ; 32. Les Patriotes à Saint-Eustache ; 33. La Fontaine au parlement ; 34. Le Parlement détruit par les incendiaires ; 35. La Confédération ; 36. Les Canadiens à Courcelette. Notons que cette numérotation n’existait pas lors de la publication originale des tableaux en 1921 : elle a été établie par Olga Hazan, qui a consacré un ouvrage biographique à Lagacé.

À présent, voyons-en quelques-uns plus en détail ! (Avertissement – les images et les descriptions apparaissant dans les prochains paragraphes pourront sembler irrespectueuses ou inadéquates en matière de diversité, mais il faut rappeler que ce contenu reflète des valeurs qui avaient cours dans les années 1920 et auxquelles la société n’adhère heureusement plus aujourd’hui. Merci de garder en tête ces considérations en examinant les illustrations et les textes qui les accompagnent.)

Frontenac et l’envoyé de Phipps en 1690

Une scène se déroulant en 1690 dans le salon du château Saint-Louis à Québec, résidence du gouverneur de la Nouvelle-France. Ce dernier, Louis de Buade, comte de Frontenac, est représenté en cotte d’armes et portant l’épée pour accueillir l’émissaire de son ennemi, le général William Phipps. L’officier anglais désigne l’heure à laquelle Frontenac devra se rendre, sans quoi la ville sera prise... Frontenac lui aurait alors rétorqué cette phrase célèbre : « Dites à votre maître que je lui répondrai par la bouche de mes canons ! » Après quelques tentatives infructueuses, Phipps et sa flotte retournèrent en Angleterre.

Lorsqu’il était utilisé en classe, ce tableau permettait à l’enseignant d’aborder la thématique des conflits entre les nations françaises et anglaises, ainsi que leur transposition en Amérique du Nord.

La Grande Paix de Montréal

Dans ce tableau mettant à l’honneur la Grande Paix de 1701, on peut apercevoir le gouverneur Hector de Callières, dans son bel habit bleu galonné d’or et ses culottes de soie, entouré des dignitaires civils et religieux de la colonie. Appuyé sur sa canne, il esquisse un geste pour donner de l’emphase à son discours. Juste derrière le gouverneur figure le négociateur et grand chef Kondiaronk en habit d’apparat. Face au baldaquin d’étoffe bleu et rouge sont représentés les chefs des différentes nations, en position assise, leurs tentes étant dressées jusqu’au pied de la montagne. Bien au centre, on aperçoit le clocher de l’église de Montréal.

En rappelant la signature de cet important traité de paix, qui venait apaiser plusieurs décennies de conflits, ce tableau est une belle occasion de discuter de l’évolution des relations franco-autochtones aux 17e et 18e siècles.

Les patriotes à Saint-Eustache

Un épisode des soulèvements patriotes est représenté, soit la bataille qui s’est déroulée à Saint-Eustache le 14 décembre 1837. À la tête des patriotes, le docteur Chenier mène l’affrontement contre les Anglais en brandissant une épée et un pistolet. Les Canadiens, armés de fusils, de fourches ou de bâtons, se précipitent vers l’ennemi. La scène se déroule au village de Saint-Eustache, avec ses maisons à pignons et sa grande croix de chemin.

En rappelant cet événement, le tableau donne une belle prise à l’enseignant pour aborder les rapports de pouvoir entre les populations d’origine française et anglaise, de même que les mouvements de protestation et de résistance armée.

On l’aura compris, ce type de matériel visuel a eu une grande utilité pédagogique dans les classes entre les années 1920 et 1950. La facilité d’utilisation, la dimension des images ainsi que les compléments d’information à l’arrière représentaient un apport intéressant lorsque venait le temps d’enseigner l’histoire nationale aux jeunes du primaire et du secondaire !

Un texte préparé par Catherine Ferland, historienne, pour les Rendez-vous d’histoire de Québec.