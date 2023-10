L'imitateur québécois David Corriveau tente sa chance à La France a un incroyable talent

Après avoir charmé le Grand Théâtre de Québec lors du gala ComediHa! de Marc Dupré cet été, l'imitateur David Corriveau rêve désormais de l’Europe. Le Québécois s’est récemment rendu à Paris pour tenter sa chance à l’émission La France a un incroyable talent.

« La France a un incroyable talent, c’est une vitrine extraordinaire pour l’Europe et même ailleurs, à l’international. C’est une chance en or », avance l’imitateur en entretien au Journal.

David Corriveau a fait sa marque autant sur scène que sur le web en empruntant les voix de nombreuses divas ; de Marie Carmen à Ginette Reno, en passant par Céline Dion, Lara Fabian, Laurence Jalbert, Isabelle Boulay et autres grandes chanteuses. Ce sont ses vidéos virales qui ont attiré l’attention de la production de La France a un incroyable talent, celle-ci l’invitant à auditionner en vue de la prochaine saison.

Le Québécois ne le cache pas, le stress était presque insoutenable dans les jours précédant son passage sur le plateau de M6, où il a tenté d’épater le panel de juges composé d’Éric Antoine, Hélène Ségara, Marianne James et Sugar Sammy.

« J’ai passé des nuits à ne pas dormir, à ne penser qu’à mon numéro. J’étais angoissé ; je ne voulais surtout pas faire honte au Québec », confie David Corriveau en riant.

L’imitateur est évidemment tenu au secret quant à l’issue de son audition, tout comme la teneur exacte du numéro qu’il a présenté aux juges. On en saura donc plus lors de la mise en orbite de la 18e saison de La France a un incroyable talent, attendue incessamment sur les ondes de M6.

N’empêche, ce passage dans la Ville Lumière a éveillé en lui le rêve d’y retourner pour fouler d’autres scènes, suivant ainsi la trace de bon nombre de Québécois de la trempe de Véronic DiCaire ou encore d'André-Philippe Gagnon.

« Tous les artistes rêvent d’aller se produire à Paris. Il y a quelque chose de très prestigieux, de symbolique même, à donner un spectacle là-bas », souffle-t-il.

Complice de Marc Dupré

Ce périple à Paris est ainsi venu à peine quelques semaines après son passage remarqué au festival ComediHa! à Québec. C’est Marc Dupré lui-même qui l’a invité à monter sur scène dans le cadre de son gala pour recréer la désormais mythique rencontre de Céline Dion, Ginette Reno et Jean-Pierre Ferland sur les plaines d’Abraham, en 2008.

David Corriveau a ainsi emprunté la voix de Ginette Reno aux côtés de Marc Dupré (Jean-Pierre Ferland) et de Véronique Claveau (Céline Dion) pour une relecture du classique Un peu plus haut, un peu plus loin.

« Chanter du Ginette Reno sur scène, avec un orchestre, ça a toujours été mon plus grand rêve. Marc Dupré a pris le temps de me donner des conseils, de m’aider avec mes imitations. Ça a été un moment extraordinaire que je n’oublierai jamais », confie David Corriveau.