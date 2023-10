Mieux-être: vivre en paix et en toute sérénité

Évoquer l’idée d’une vie sereine semble certainement utopique à l’ère où tout peut paraître difficile à plusieurs égards. Néanmoins, même si on ne peut changer les problèmes de société tels que l’inflation ou les catastrophes associées aux changements climatiques qui surviennent, il nous reste le pouvoir de poser un regard différent sur les problèmes qui se dressent sur notre route et reconstruire sa façon de penser afin de laisser davantage de place à la sérénité.

Ressasser constamment des problèmes sur lesquels nous n’avons aucun pouvoir est inutile, cela ne fait qu’engendrer de la colère, de la déception et accroître le sentiment d’impuissance.

Certes, il faut savoir ce qui se passe dans notre monde et ne pas jouer à l’autruche. Il est essentiel d’être conscient de ce qui nous entoure et faire notre bout de chemin de ce qu’il est possible de réaliser, mais cela ne veut pas dire avoir à absorber toutes les misères du monde et de regarder les mauvaises nouvelles en boucle.

L’auteure prolifique Karen Casey, dont plusieurs des livres ont été traduits en plusieurs langues et ont connu un succès international, propose de modifier notre propre perspective dans sa globalité.

Dans la mesure du possible, on doit aborder les situations auxquelles on fait face avec amour plutôt qu’avec colère, vengeance ou haine. C’est la seule façon de gagner en sérénité.

Drames inutiles

Certains sont doués pour créer des drames inutiles entre collègues, notamment, tandis que d’autres savent les désamorcer.

En évitant de jeter de l’huile sur le feu lors d’un conflit, et en faisant preuve de compréhension et d’ouverture, les parties seront apaisées et la réconciliation sera assurément plus facile.

C’est un pas à la fois et en instau­rant de petits changements qui peuvent influencer positivement les autres que nous pourrons évoluer en paix et ainsi, vivre plus heureux.

Planifier l’hiver au grand air

Photo fournie par les Les Éditions de l’Homme

Connaissez-vous le Friluftsliv ? Il s’agit en fait d’une philosophie de vie centrée sur la vie en plein air, pratiquée notamment en Scandinavie et plus particulièrement en Norvège, expression qui vient d’ailleurs de ce pays nordique. Quelle que soit la météo, l’auteure suédo-américaine invite ses lecteurs à sortir pour passer plus de temps au quotidien à l’extérieur. Et pas seulement en été, mais en hiver également.

Ici, au Québec, on aime, pour la plupart, les belles promenades automnales aux couleurs flamboyantes, transition qui nous amènera au cœur de l’hiver. Pour l’auteure, c’est le moment de planifier notre vie au grand air en plein hiver, afin de rester connecté à la nature, qui apporte tellement de bienfaits sur notre santé tant physique que mentale. De plus, le bonheur que procure le temps passé à l’écart du monde, en forêt, au contact des éléments serait salutaire pour notre santé en général.

C’est une belle façon de se ressourcer et de lâcher prise malgré le stress qui nous habite. Les randonnées en forêt et les balades en montagne devraient également faire partie de notre routine en hiver. Ceux qui aiment pratiquer le ski, patiner ou faire de la raquette savent à quel point on est vivifié par ces activités hivernales. Ce guide pousse l’expérience un peu plus loin ; en en proposant même de dormir dehors en hiver avec, bien entendu, le bon équipement. Qu’il pleuve ou qu’il neige, on vous invite à mettre, à tout le moins, le bout du nez dehors le plus souvent possible au lieu de rester assis à l’intérieur devant vos écrans. Apparemment, les Norvégiens passent une grande partie de leur vie dehors, et ils figurent parmi le top 10 des gens les plus heureux sur terre derrière la Finlande, le Danemark et la Suède.

Savoir bien doser la bienveillance

Photo fournie par les Éditions Eyrolles

La bienveillance envers les autres est dans l’air du temps. Ceux qui pratiquent véritablement la bienveillance sont non seulement bien vus, mais sont également des gens heureux, en constatant la portée de leur geste. Faire don de soi est une superbe valeur et si chacun pouvait faire davantage preuve de bienveillance et d’altruisme, notre société se porterait sans doute mieux.

Ici, dans son ouvrage, l’auteure ramène ses lecteurs à l’importance d’être bienveillant envers soi. Cela revient au vieux proverbe : « Charité bien ordonnée commence par soi-même », qui invite à s’occuper de ses propres défauts avant de critiquer ceux des autres, et non de s’occuper uniquement de ses propres intérêts égoïstement. Car bien souvent, les gens égoïstes sont aussi des gens narcissiques.

Comme le dit si bien l’auteure, l’altruisme et la générosité sont des valeurs indispensables à la bonne marche de la société, ce qui ne veut pas dire s’effacer et s’oublier au passage. D’ailleurs, dans une quelconque relation, il ne faut pas constamment faire passer ses propres besoins avant ceux des autres. Cela va de soi, d’autant plus que la société compte de nombreux individus toxiques. Il est donc important de prendre sa place et de faire valoir ses intérêts. Prendre du temps pour soi, pour décider de sa vie et de sa destinée sont des éléments essentiels pour être heureux. Ce qui n’empêche pas de faire preuve d’empathie et de bienveillance envers ceux qui en ont besoin. Tout est une question d’équilibre.