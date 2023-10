Présente sur OnlyFans: Une enseignante du Missouri est suspendue

Une école secondaire du Missouri a suspendu, mercredi, une enseignante de 28 ans qui produisait du contenu pornographique sur OnlyFans avec son conjoint, selon le «St. Louis Post-Dispatch».

Brianna Coppage est sous enquête par le district scolaire de St. Clair, lequel est situé à 90 kilomètres au sud-ouest de St. Louis.

«C'était un peu comme ce nuage qui planait constamment au-dessus de ma tête, a dit la principale intéressée. Je ne savais jamais quand cela allait se savoir.»

«Il y a environ deux semaines, mon mari et moi avons appris que des gens de notre entourage le savaient. Je savais donc que d’autres personnes risquaient de le découvrir.»

L’enseignante d’anglais a créé son compte sur OnlyFans, l’été dernier, pour augmenter son maigre salaire annuel de 42 000 $. Son compte lui rapportait normalement de 8000 $ à 10 000 $ par mois. Le revenu mensuel a toutefois doublé depuis l’annonce de la suspension.

Le surintendant du district, Kyle Kruse, a indiqué dans un communiqué que le district avait été « récemment informé qu'une employée aurait pu publier du contenu inapproprié sur un ou plusieurs sites Internet».

Rien d’illégal

Brianna Coppage a insisté sur le fait qu'elle n'avait jamais filmé de contenu ni publié de contenu au travail.

«Ma vie personnelle était complètement séparée du travail», a-t-elle mentionné.

«On s’attend à ce que les enseignants soient les leaders moraux des élèves et je ne suis pas en désaccord avec cela, a-t-elle poursuivi. J’ai enseigné aux élèves et je n’ai jamais tenté de les influencer avec mes opinions. Je ne peux pas contrôler ce que les gens pensent de moi. Je suis une bonne personne et je ne fais rien d’illégal.»

Son mari n’a pas été sanctionné par son employeur, a souligné l’enseignante qui travaille au sein d’une communauté de 4800 personnes.

«Je ne regrette pas d’avoir rejoint OnlyFans, a dit Brianna Coppage. Je sais que cela peut être tabou, ou que certaines personnes peuvent croire que c’est honteux, mais je ne crois pas que le travail du sexe doit être honteux. J'aimerais juste que les choses se passent différemment.»