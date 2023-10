Quoi faire quand la peur prend le dessus sur tout?

Mes deux garçons sont retournés à l’école et mon chum a repris le chemin de l’université où il termine un baccalauréat. Après quoi il retournera sur le marché du travail de l’enseignement. Pendant ce temps-là, moi je gagne la vie de tout ce beau monde, en travaillant comme une défoncée.

Malgré un été où mes trois hommes m’ont épaulée de leur mieux pour me faciliter la tâche et me permettre de me reposer au maximum, on dirait que j’entre dans l’automne aussi fatiguée que si j’étais déjà à la fin de l’année. Je ne me comprends plus, mais je n’ose pas me plaindre de peur de semer la panique autour de moi.

Qu’est-ce qu’on fait Louise quand on n’en peut plus comme moi actuellement ? Quand arrive le vendredi soir et que je devrais me réjouir d’avoir deux jours pour me reposer, au lieu de me calmer, je me mets à penser au lundi matin quand le cirque va recommencer, et une grosse boule s’installe dans ma poitrine. Pourquoi j’ai peur comme ça ?

Femme au bout du rouleau

Le burnout ça vous dit quelque chose ? Vous avez atteint votre limite et ne pas le reconnaître va juste vous faire descendre un peu plus creux dans les abîmes de l’anxiété. N’attendez plus pour consulter votre médecin.