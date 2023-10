Un abri de fortune: voici un roman qui chante les bienfaits de la nature

Récemment installée dans les Vosges, une région française où la nature est au premier plan, l’écrivaine à succès Agnès Ledig s’est inspirée de sa nouvelle vie dans la forêt pour écrire Un abri de fortune. Son nouveau roman est un chant d’amour pour la nature et ses bienfaits, et une œuvre romanesque qui parle d’espoir, de guérison et de résilience. Un roman qui fait un bien fou, cohérent avec l’univers d’Agnès Ledig, et bien ancré dans notre époque.

Adrien et Capucine ouvrent les portes de leur refuge de la forêt des Vosges aux gens qui ont vécu de grandes épreuves. Ils accueillent Clémence, Rémy et Karine, qui ont tous les trois une vie à rebâtir. Par où commencer quand on a tout perdu ? Comment s’y prendre pour s’offrir un nouveau destin ?

Grâce au contact avec la nature, aux travaux sur la ferme, à la présence douce des animaux, ils vont découvrir tous ensemble différentes valeurs profondes, dont la force intérieure, le partage, l’accueil de l’autre, la solidarité. Cette nouvelle vie, faite à la fois d’introspection et d’ouverture à l’autre, leur permettra de faire pousser leurs racines et de découvrir que... oui, la joie existe toujours.

Agnès Ledig s’est inspirée de sa « nouvelle vie » pour écrire Un abri de fortune. Quittant l’Alsace, elle a découvert un coin de paradis dans les douces collines des Vosges, une région connue pour ses beaux paysages.

Agnès s’occupe de ses chèvres, de ses poules, de son cheval, de ses 300 pieds de bleuets (inspiration québécoise !) et de son jardin. « On est heureux ! » confirme-t-elle, en entrevue.

« Je me suis beaucoup inspirée de notre chez-nous pour créer ce roman. J’ai un peu changé les noms... mais on a trouvé cet escalier qui descend dans la terre, le puits, l’étang. Je me suis beaucoup inspirée de cette nouvelle vie. »

Un nouveau souffle

Ce changement de vie a apporté un souffle nouveau dans son écriture, même si elle a toujours parlé de la nature, des émotions, des sentiments humains.

« Ça me fait du bien de travailler dans mon jardin et de me promener dans la forêt. Il y a aussi cette colère au fond de moi par rapport à l’inaction climatique, donc j’essaie de faire ma part en donnant aux gens envie d’aimer la nature pour la protéger. »

« Je veux leur donner envie de s’émerveiller de tout ça pour ne pas avoir envie de détruire. Je pense que ça convoque mon écoanxiété qui me dit : il faut faire quelque chose, bougeons-nous, bougez-vous. Je le fais à la hauteur de ce que moi, je peux faire : écrire des romans, raconter des histoires. »

Agnès Ledig a pu constater les bienfaits de la nature sur la santé. Un essai écrit par Sue Stuart-Smith, L’équilibre du jardinier, l’a beaucoup renseignée sur le sujet.

« C’est une personne qui a vraiment étudié les bienfaits du jardinage sur la santé émotionnelle des humains. Tu apprends plein de choses intéressantes. Elle dit dans le livre que planter une graine, c’est semer de l’espoir. »

Agnès Ledig est très attentive lorsqu’elle marche dans son jardin.

« Je vois les nouvelles petites pousses, les tortillons qui s’accrochent aux grillages. C’est tellement beau. Et le beau, ça fait du bien, forcément. Tous les gens autour de moi qui se mettent au jardinage et qui ne le faisaient pas, je vois que ça leur fait du bien. »

Elle ajoute que des études ont démontré que les balades en forêt font baisser le rythme cardiaque, la tension artérielle, et stimulent certaines hormones du plaisir.

« C’est bête parce qu’on dit qu’on a besoin de preuves scientifiques, observe-t-elle. Pourtant quand on le vit, on le ressent. Et donc, j’avais envie de le faire vivre à mes personnages pour qu’ils le ressentent, et pour que les lecteurs le ressentent à travers eux. »

♦ Agnès Ledig a exercé le métier de sage-femme pendant plusieurs années avant de se consacrer pleinement à l’écriture.

♦ Elle a écrit plusieurs romans jeunesse et neuf best-sellers.

♦ On lui doit Se le dire enfin et La toute petite reine.

♦ Elle adore le Québec.

EXTRAIT

Photo fournie par les Éditions Édito

« – La grange des Censes perdues.

– Pourquoi voulez-vous que j’aille là-bas ?

– Je connais les propriétaires. J’y suis allé. Ils ont un joli projet, et le cœur sur la main. Il faut bien vous remettre en marche. Découvrir de nouveaux horizons et rencontrer des gens vous sortira de cette macabre danse de l’esprit dans laquelle vous tournez en rond.

– Vous n’y allez pas par quatre chemins.

– Il n’y en a qu’un pour vous rendre là-bas, et qu’un pour sortir de votre marasme : le mouvement, la réalisation.

Souvenez-vous de cette phrase d’Alain dont nous avons parlé durant une séance entière.

– “Le secret de l’action, c’est de s’y mettre.” »