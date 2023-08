Un acupuncteur de Montréal accusé d’agression sexuelle

Un acupuncteur d’expérience est accusé d’avoir agressé sexuellement plusieurs femmes, notamment dans sa clinique de Montréal.

Claude Kamga Defo a été accusé, au début du mois, d’avoir agressé sexuellement une femme de 31 ans entre le 1er septembre 2017 et le 31 décembre 2018.

L’acupuncteur, qui est propriétaire du Centre Énergie Santé Kamga dans l’arrondissement du Sud-Ouest, ne s’est toutefois pas présenté au palais de justice de Montréal. Il devra y être à la fin de septembre. Il nous a été impossible de confirmer le lien entre l’accusé et la victime dans ce dossier.

Kamga Defo, 48 ans, a été accusé une première fois d’agression sexuelle en août 2022. Selon l’acte d’accusation, il aurait agressé une autre femme le 15 décembre 2021.

Une demande de radiation provisoire immédiate formulée en juin dernier par l’Ordre des acupuncteurs du Québec nous permet toutefois d’en apprendre plus sur ce dossier.

Selon les enquêteurs de l’Ordre, Kamga Defo aurait déplacé le sous-vêtement de la patiente afin de lui masser les fesses. Il lui aurait frotté l’entrejambe et aurait procédé à un massage de ses seins sans obtenir son consentement.

Claude Kamga Defo «utilise le même modus operandi, pose encore et toujours des gestes abusifs à caractère sexuel à l’égard de sa patientèle et ne respecte toujours pas la dignité et la pudeur de sa patientèle», a indiqué dans sa requête le syndic de l’Ordre des acupuncteurs du Québec, Alain Migneault.

Nombreuses plaintes

En tout, quatre patientes ont porté plainte à l’Ordre, dont trois pour des gestes à caractère sexuel.

Une patiente aurait même été victime «à plusieurs reprises» de l’acupuncteur.

Claude Kamga Defo se serait rendu «avec ses doigts jusqu’à la commissure des lèvres vaginales de la patiente» et aurait touché «avec ses doigts le périnée et la vulve de la patiente», indique-t-on.

Il aurait également cherché à établir avec une autre patiente «une relation personnelle et intime, notamment en adoptant envers celle-ci une attitude séductrice», lit-on dans les documents judiciaires.

Lors d’une séance de janvier 2017, il lui aurait notamment massé les fesses et les seins, sans avoir obtenu son consentement.

«Il s’agit ici de reproches extrêmement graves et sérieux, lesquels portent inévitablement atteinte à la raison d’être de la profession», a martelé M. Migneault.

L’acupuncteur s’est donc vu interdire de prodiguer tout type de massage jusqu’à la fin des procédures devant le Conseil de discipline.

Sur la page Facebook de sa clinique, il se présente comme un maître de taï-chi et de qi gong depuis 30 ans et acupuncteur depuis une vingtaine d’années.