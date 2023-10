Tout près de 10 ans à courir, huit pays et un marathon pour chacune des 26 lettres de l’alphabet. Il y a toujours des histoires hors norme lors du Marathon de Québec, celle de l’Anglais Joachim Aaron James Benford fait partie de ces folles aventures inspirantes.

Le plus drôle, c’est qu’à la base, Benford n’était pas du tout un coureur dans l’âme. En fait, oui, il courait, mais après le ballon rond. C’est le soccer qui a toujours été son premier amour, jusqu’à ce qu’au tournant des années 2010, les blessures le découragent.

C’était au point où cette carrière de sportif a dû être abandonnée, mais sans qu'il le sache, une autre porte allait s’ouvrir.

« La course a été un moyen de me garder en forme, tout simplement. Maintenant, je suis 26 fois marathonien. Ça sonne plutôt bien ! », a lancé le sympathique athlète de 38 ans, lorsqu’il a terminé le parcours en 4 h 57 min 24 s.

L’alphabet en courant

C’est en 2013 que le coureur originaire de Bury St Edmunds, en Angleterre, a réalisé son premier marathon. Puis, il y a eu le célèbre marathon de Londres en 2015 et l’idée a commencé à germer de faire un marathon pour chaque lettre de l’alphabet.

À Québec, au terme de tout près de 10 ans de labeur, Benford a terminé son grand projet avec la lettre Q.

« J’avais à la base décidé que je devais le faire avant d’avoir 50 ans. Puis, je me suis dit que je n’allais pas m’entraîner aussi dur toute ma vie, donc je l’ai fait avant d’avoir 40 ans ! », a-t-il rigolé.

C’est à Québec que l’Anglais tenait à boucler la boucle du projet qui l’a tenu occupé lors des 10 dernières années. Il a vite apprécié les charmes de la ville, même si le dénivelé du parcours l’a secoué.

« J’ai passé une semaine ici, à Montréal et Québec. Tout ce projet m’a permis de découvrir plein de villes. L’organisation ici était super. La ville est adorable, même si je pensais que c’était un parcours plat. C’était toute une surprise pour moi. J’imagine que c’était mieux de ne pas savoir. Je n’ai pas eu à me faire des idées au préalable », a réagi celui pour qui il s’agissait du plus long voyage de son itinéraire alphabétique.

« La plupart de mes marathons étaient en Angleterre. La lettre Q était ma dernière parce que je voulais finir avec un super marathon. Je me suis toujours dit que je viendrais ici », a-t-il enchaîné.

Un fier papa

Quelques minutes après avoir croisé la ligne d’arrivée, Joachim Benford semblait particulièrement émotif. Pour lui, c’était la fin d’une folle épopée.

« Le temps a passé super vite avec deux jeunes filles à la maison. L’entraînement m’a permis d’être en santé pour être un meilleur père pour elles », a conclu celui qui n’entend pas se poser longtemps les pieds sur le pouf.

« Enfin, c’est fait ! Je suis fier. Je vais prendre une petite pause et je pense que je vais commencer à faire quelques ultramarathons », a-t-il laissé planer.