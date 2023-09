Une «mauvaise» qualité de l’air dans le métro de Montréal

L’air respiré par les usagers et les employés du métro dans certaines stations est si mauvais qu’il s’est récemment comparé au smog causé par les feux de forêt de l’été dernier à Montréal, a découvert notre Bureau d’enquête.

Le 22 mars dernier, la concentration de particules fines à la station Lionel-Groulx oscillait autour de 200 μg/m3 à l’heure de pointe matinale, selon un rapport commandé par la Société de transport de Montréal (STM) à une firme spécialisée que nous avons obtenu.

C’est l’équivalent des niveaux de concentration enregistrés dans plusieurs quartiers montréalais quand la métropole a été étouffée par la fumée des feux de forêt, à la fin de juin.

Ces statistiques étonnent peu Yanling Chen, qui vend des accessoires sur la plateforme entre deux lignes de métro à Lionel-Groulx. «Après une journée à travailler ici, ça sort gris quand je me mouche», témoigne-t-elle.

«La qualité de l’air, c’est pour ça que je porte mon masque dès que je rentre dans le métro», ajoute Cécile Béchard, 81 ans, en attendant le prochain train.

Photo Martin Alarie

Ailleurs dans le réseau, la concentration moyenne de particules fines sur 24 heures a atteint 120 μg/m3 sur le quai à Snowdon à l’automne 2021 et 87 μg/m3 à la station Berri-UQAM en décembre 2022 (voir tableau), soit, respectivement, 5 fois et 13 fois plus que dans l’air extérieur ces jours-là.

«Ces chiffres sont vraiment élevés, on ne peut pas le voir autrement», affirme Scott Weichenthal, professeur associé à l’Université McGill en épidémiologie environnementale qui s’est intéressé à la qualité de l’air dans plusieurs systèmes de transport public.

Dès 35 μg/m3 sur trois heures, le ministère de l’Environnement considère d’ailleurs que la qualité de l’air extérieur est «mauvaise».

Scott Weichenthal, professeur associé à l’Université McGill en épidémiologie environnementale Photo fournie par Scott Weichenthal

M. Weichenthal souligne cependant la difficulté de tirer des conclusions sur la situation dans le métro de Montréal, vu le peu de données disponibles (voir autre texte).

Rempli de métaux lourds

Grâce à leur taille minuscule – moins de 2,5 micromètres –, les particules fines peuvent s’infiltrer dans les poumons et même dans le sang et contribuer à causer des problèmes respiratoires et cardiaques à la longue.

Celles qu’on retrouve dans le réseau montréalais contiennent entre autres du cuivre, du fer, du chrome, du manganèse et du nickel, détaille un article scientifique de 2017.

La même étude estimait que 70 minutes passées dans le métro de Montréal, soit 5% d’une journée, comptaient pour plus de la moitié de l’exposition quotidienne à ces métaux lourds.

Des normes inexistantes

De son côté, la STM affirme que les résultats des analyses de la qualité de l’air dans le métro sont conformes «aux valeurs limites réglementaires».

Or, à l’heure actuelle, il n’existe pas au Canada ou à l’international de norme maximale à laquelle se référer en matière de particules fines (PM2,5) dans le transport en commun.

La Corée du Sud a toutefois fixé une limite de 30 μg/m3 sur 24 heures, qui entrera en vigueur l’an prochain, pour les 302 stations du métro de Séoul.

Un seuil que le réseau montréalais dépasse très régulièrement, surtout en hiver, d’après les données de 2019 à 2023 de la Société de transport de Montréal (voir le tableau ci-dessous).

Infographie Le Journal

Le transporteur public dit remplacer progressivement les ventilateurs de tunnel par des modèles plus puissants et électrifier des véhicules travaillant anciennement au diesel pour diminuer la présence des particules fines.

Pas assez de tests pour avoir un vrai portrait

La Société de transport de Montréal ne fait pas assez de tests pour avoir un portrait fiable de la qualité de l’air dans le métro, déplorent plusieurs spécialistes.

Depuis 2019, des échantillons sont prélevés quatre fois par année, et seulement dans quatre des 68 stations du réseau. C'est loin d'être suffisant, juge Wafa Sakr, ingénieure spécialisée en qualité de l'air intérieur.

Photo Martin Alarie

«C’est important d’avoir de bonnes mesures. Et en ce moment, ce que la STM a demandé à [la compagnie mandatée], ce n’est pas assez.»

Les rapports que nous avons obtenus permettent de constater que les niveaux de concentration de particules fines varient considérablement au gré des saisons et des stations (voir tableau).

«Les résultats obtenus montrent une cohérence d'une année à l'autre pour les paramètres étudiés, malgré les variations des jours d'échantillonnage», écrit la porte-parole Isabelle Tremblay.

La STM n’a pas affirmé qu'elle comptait faire de tests plus poussés.

La première étape

Un suivi régulier fait pourtant partie des stratégies principales évoquées dans un document d’orientation sur la qualité de l’air dans les métros de Santé Canada en 2022.

«On pourrait faire un suivi serré la première année dans tout le réseau, et après se concentrer sur une dizaine de stations», suggère Scott Weichenthal, professeur associé à l’Université McGill au département d’épidémiologie et de biostatistiques.

Le Syndicat du transport de Montréal, lui, se préoccupe pour la santé des 2450 travailleurs des services d’entretien qu’il représente, dont plusieurs travaillent dans le réseau sous-terrain à temps plein.

«Les maladies professionnelles ne se font pas voir immédiatement. Si ça se trouve, [la STM] va se ramasser avec des travailleurs CNESST plus tard», s’inquiète Gilles Moreau, président.

Des résultats vieux de plus de 10 ans

Une des sommités dans le domaine, le chercheur de Santé Canada Keith Van Ryswyk, rappelle que le dernier échantillonnage exhaustif des particules fines qu’il a effectué avec des collaborateurs date d’il y a plus de 10 ans.

On estimait alors la concentration moyenne du métro de Montréal à 35 μg/m3 pendant les heures de pointe.

L’été dernier, une étudiante au doctorat en génie chimique et en chimie appliquée, Nicole Trieu, a pris d’autres échantillons dont les résultats préliminaires s’annoncent semblables.

«Je crois que nos données sont très représentatives de ce que la majorité des [travailleurs] respirent comme air dans le métro. Tandis que prendre des mesures pendant 24 heures dans quatre stations seulement, ça me semble beaucoup plus limité», souligne M. Van Ryswyk, qui juge qu’il n’y a pas lieu d’être alarmiste.

Photo Martin Alarie

Que sont les particules fines?

Ce sont des aérosols en suspension et dont le diamètre est inférieur à 2,5 micromètres. En comparaison, le diamètre d’un cheveu est d’environ 50 micromètres.

Leur composition varie selon la source, la période de l’année et la météo. Elles sont la principale composante du smog.

D’où proviennent les particules fines dans le métro?

Les particules fines sont émises par les roues, le système de freinage, les rails, le gravier sous les voies ou encore le système électrique.

La profondeur de la station, l’âge, la distance par rapport à l’extérieur peuvent influer, tout comme l’exécution de travaux ou la qualité de l’air extérieur.

À Montréal, les voitures de métro fonctionnent à l’électricité, roulent sur pneumatique et utilisent des sabots de frein en bois. Cela réduit la production de particules fines de fer, comparativement à d’autres systèmes de métro.

Source: Santé Canada et STM

Quels sont leurs effets sur la santé?

Santé Canada estime qu’environ 10 000 décès prématurés par année sont reliés aux particules fines.

Le Centre international de recherche sur le cancer les reconnaît comme cancérigènes.

Elles entraînent des effets néfastes comme l’asthme, le cancer du poumon, les maladies coronariennes, les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et la réduction de l’espérance de vie.

Source: Santé Canada