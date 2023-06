Une vie sans maman pour le petit Evans: sa mère succombe à un cancer quelques semaines après avoir accouché

Trois semaines à peine après avoir raconté son histoire au Journal, une mère de famille de Québec atteinte d’un cancer du foie incurable qui venait de donner naissance à son fils a succombé à la maladie, entourée de ses proches.

• À lire aussi: «Je ne verrai jamais mon fils grandir»: six mois à vivre pour cette nouvelle maman de 30 ans

«Elle a eu le temps de serrer notre bébé dans ses bras, de l’embrasser et de lui dire qu’elle l’aimait. C’est ce qui compte le plus à mes yeux», confie émotivement Pierre Olivier Barbeau.

À la fin avril, Le Journal a raconté la terrible histoire de M. Barbeau et sa conjointe Kathy Lu, qui ont appris que la nouvelle maman était atteinte d’un cancer du foie incurable.

La femme de 30 ans devait suivre un traitement dans les semaines suivantes qui lui aurait permis de prolonger sa vie de quelques mois. Elle n’a finalement pas eu le temps d’en bénéficier.

«Elle avait repris de l’énergie, tout se passait bien... Puis ça a déboulé à une vitesse hallucinante, personne ne s’attendait à ça», soupire l’homme avec lequel Mme Lu partageait sa vie depuis 12 ans.

La force de rester debout

À peine quelques jours après sa rencontre avec Le Journal, Mme Lu a souffert d’une grave hémorragie interne, alors que son conjoint allait chercher leur enfant, qui se faisait garder chez ses grands-parents.

S’en est suivi une multitude d’opérations pour tenter de freiner les dégâts et d’inverser la tendance, en vain. Sans plus aucune qualité de vie et possibilité de s’en sortir, la jeune femme a pris la décision de partir dans son sommeil, le 11 mai dernier.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

«Je ne peux m’empêcher de haïr la vie de m’avoir enlevé la femme que j’aimais...», souffle Pierre Olivier Barbeau.

«C’est mon petit qui me donne la force de rester debout», ajoute-t-il, remerciant le ciel d’avoir une famille aimante qui l’entoure dans cette épreuve.

Des valeurs à transmettre

Quelques semaines avant son décès, Kathy Lu avait lancé une campagne de sociofinancement sur la plateforme GoFundMe dans le but d’aider son conjoint et son fils après son départ.

«L’entièreté servira pour l’avenir de notre enfant. Il ne manquera de rien», affirme M. Barbeau, soulignant la générosité des donneurs qui ont amassé plus de 40 000$.

Le père de famille assure qu’il fera tout ce qu’il peut pour inculquer à son fils Evans les valeurs qui étaient si chères aux yeux de sa conjointe: la loyauté, la gentillesse, la générosité et l’importance de la famille.

Les funérailles de Kathy Lu se tiendront demain, de 13h30 à 16h30, à la Coopérative funéraire des Deux Rives, à Québec.

Une vie détruite en un claquement de doigts

Fin février 2023: Enceinte de 32 semaines, Mme Lu se plaint de douleurs au ventre, qu’on associe à la position de siège du bébé.

Fin mars 2023: Accouchement prématuré d'Evans, à 37 semaines. On découvre une masse cancéreuse de 18 cm dans le foie de Mme Lu.

17 avril 2023: Lancement de la campagne de financement GoFundMe pour assurer l’avenir financier du petit Evans, si sa mère devait mourir prématurément. Plus de 40 000$ ont été amassés jusqu’à présent.

23 avril 2023: Entrée à l’hôpital de Mme Lu en raison de vives douleurs. Elle fait une hémorragie interne et l’on retrouve 2,5 litres de sang dans son abdomen.

11 mai 2023: Décès de Kathy Lu, âgé de 30 ans, moins de deux mois après la naissance de son fils Evans.

4 juin 2023: Funérailles de Mme Lu à la Coopérative funéraire des Deux Rives, à Québec.