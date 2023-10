Vous pouvez récolter vos tomates même si elles sont encore vertes!

La fin de l’été et le début de l’automne sont des périodes où les récoltes sont particulièrement abondantes au potager. Voici quelques conseils pour effectuer la récolte de vos dernières tomates de la saison et pour les conserver le plus longtemps possible.

Il n’est pas absolument nécessaire que les tomates soient exposées au soleil pour bien mûrir. En plaçant une tomate verte dans un sac de papier, vous pourrez constater qu’elle mûrira comme si vous l’aviez placée sur le rebord d’une fenêtre.

Photo courtoisie, Thodonal

Au jardin, les tomates ne mûrissent pas mieux, ni plus rapidement d’ailleurs, si vous enlevez le feuillage des plants qui les portent. En fait, si on enlève des feuilles cela réduit la capacité de la plante à fabriquer des sucres, donnant des tomates plus petites et moins sucrées.

Les tomates peuvent donc être récoltées qu’elles soient bien rouges ou encore vertes. Par contre, si on choisit de cuisiner des tomates vertes plutôt que de les laisser mûrir, il faut savoir que celles-ci contiennent davantage de tomatine et de solanine que les tomates rouges et que ces substances sont indigestes pour certaines personnes.

La tomate ne doit pas être conservée au réfrigérateur, sinon elle se détériore rapidement. Mieux vaut la laisser dans un plat à fruits sur le comptoir et la manger dans un délai de quelques jours. Un des meilleurs moyens de conserver des tomates sur une longue période est assurément d’en faire des conserves ou de les congeler.

Prolonger la saison

Si vous souhaitez conserver vos plants de tomates un peu plus longtemps et prolonger ainsi la récolte jusqu’en octobre, vous pouvez les couvrir avec un film plastique en polyéthylène ou un agrotextile.

Photo Albert Mondor

Les agrotextiles sont en fait des textiles de couleur blanche utilisés en horticulture et en agriculture, principalement pour protéger les cultures des insectes et des oiseaux sans toutefois diminuer la capacité photosynthétique des plantes. Certains agrotextiles sont isolants et permettent de maintenir autour de la plante une température de 5 °C de plus qu’à l’extérieur. Ainsi, à une température extérieure de – 4 °C, les plantes couvertes par un agrotextile ne sont tout simplement pas affectées par le gel.

Photo Albert Mondor

Il faut toutefois garder à l’esprit que des dommages dus au froid peuvent être occasionnés aux fruits de la tomate lorsque la température demeure pendant plus de 14 jours à 10 °C ou pendant plus de 6 à 8 jours à 5 °C. Rappelons que la tomate est une plante tropicale qui exige des températures comprises entre 18 et 26 °C pour bien produire...

Il existe plusieurs façons de recouvrir des plantes comestibles avec un agrotextile ou un film plastique, mais la méthode la plus simple est assurément de le disposer sur des arceaux de métal ou de plastique. On peut aussi utiliser le tuteur qui soutient le plant comme point d’ancrage et simplement placer l’agrotextile dessus comme s’il s’agissait d’une tente ou d’un tipi.

