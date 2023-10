À la plage en octobre... à Québec

Le temps estival, qui pousse l’audace jusqu’en octobre, a fait bien des heureux le long du fleuve Saint-Laurent, lundi. Ils étaient des dizaines à prendre le soleil sur la plage de la promenade Samuel-De Champlain alors que les arbres des environs tirent sur l’orangé.

« Octobre ou pas, on n’est pas fait en chocolat ! » souligne Frédéric Jean, les deux pieds dans le miroir d’eau aux côtés de son jeune garçon, Nathaniel.

D’autres, comme les filles de Judy Doré, se sont affairées à construire des châteaux de sable dignes du mois de juillet.

« C’est incroyable de voir une température comme ça aussi tard dans l’automne. On n’osait pas venir à la plage ici cet été parce qu’il y avait trop de monde, alors on s’est dit que c’était la bonne journée pour le faire », raconte la mère de famille.

Aménagement idéal

Plusieurs marcheurs, joggeurs et cyclistes venus prendre une petite pause près des aménagements tout neufs de la promenade Samuel-De Champlain ont tenu à saluer la qualité du travail effectué dans la confection du site.

Pour Clément Beaudoin et sa conjointe, Claire Bouchard, un couple de cyclistes qui habite un condo près du Petit Champlain, un arrêt presque quotidien s’impose à la station de la Plage pour admirer le paysage.

« Cet été, c’était achalandé pas mal, alors on se tenait plus loin. Cet automne, on a vraiment pu en profiter, explique M. Beaudoin. Tu ne peux pas avoir un plus beau site du genre que ça, peu importe dans quel pays. »

Selon l’achalandage

La Commission de la Capitale-Nationale (CCA), gestionnaire de la promenade, soutient qu’elle n’a pas eu à prolonger sa période d’ouverture pour s’ajuster à l’été qui refuse de se terminer.

Seule la piscine a fermé ses portes puisque les sauveteurs, en vaste majorité des étudiants, sont retournés en classe.

« On n’avait pas vraiment ciblé de date pour fermer le site. On s’ajuste en fonction de l’achalandage et de la météo. Pour l’instant, les gens y vont encore alors le pavillon d’accueil, le restaurant et les jeux d’eau sont encore accessibles jusqu’à nouvel ordre », affirme le responsable des communications de l’organisation, Jean-Philippe Guay.