Accusé par 13 femmes, Gérard Depardieu dément être un violeur

Gérard Depardieu est accusé de viols et d'agressions sexuelles par treize femmes, comme l'a révélé une enquête de Mediapart en avril 2023.

Après plusieurs mois de silence, le comédien a pris la parole dans Le Figaro, écrivant une lettre ouverte dans laquelle il se défend.

« Je ne peux plus consentir à ce que j'entends, ce que je lis sur moi depuis quelques mois. Je croyais m'en foutre, mais non, en fait non. Tout cela m'atteint. Pire encore, m'éteint. Aujourd'hui, je ne peux plus chanter Barbara parce qu'une femme qui voulait chanter Barbara avec moi m'a accusé de viol. Je veux enfin vous dire ma vérité. Jamais au grand jamais je n'ai abusé d'une femme », entame-t-il.

Pour l'acteur, « faire du mal à une femme, ce serait comme donner des coups de pied dans le ventre de ma propre mère ». Selon Gérard Depardieu, tout part d'une vengeance.

« Une femme est venue chez moi une première fois, le pas léger, montant de son plein gré dans ma chambre. Elle dit aujourd'hui y avoir été violée. Elle y est revenue une seconde fois. Il n'y a jamais eu entre nous ni contrainte, ni violence, ni protestation. Elle voulait chanter avec moi les chansons de Barbara au Cirque d'Hiver. Je lui ai dit non. Elle a déposé plainte », poursuit l'acteur.

« Je ne suis ni un violeur ni un prédateur », conclut Gérard Depardieu.