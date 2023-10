Beau temps pour les extrémistes

Aux États-Unis, Kevin McCarthy, le président républicain de la chambre des représentants, pourrait être démis de ses fonctions dès cette semaine. Son crime? Il a travaillé avec les démocrates pour faire passer le budget et il a ainsi évité que le gouvernement américain soit paralysé.

Et encore, le nouveau budget n’est valide que pour 45 jours. Pire, il ne comporte aucune mesure d’aide à l’Ukraine.

Ce n’est pas la première fois que le gouvernement américain se retrouve ainsi paralysé. En 2018, les démocrates avaient refusé de voter un budget qui aurait comporté des crédits pour construire à la frontière sud le mur que Donald Trump voulait ériger pour freiner l’entrée d’immigrants illégaux aux États-Unis.

Cette fois, une vingtaine d’élus du parti républicain refusaient de voter en faveur du budget tant que des coupures draconiennes dans les dépenses gouvernementales n’y seraient pas inscrites.

Faute d’être parvenus à complètement bloquer le budget, ces élus extrémistes veulent à présent faire tomber le président de la chambre.

Qui est extrémiste ?

De leur point de vue, les extrémistes sont plutôt les démocrates qui cherchent sans cesse à augmenter les dépenses de l’État, et donc à plonger leurs mains plus profondément dans les poches des contribuables américains.

En réalité, les personnes très riches et les compagnies paient de moins en moins d’impôt, ce qui oblige les classes moyennes à en payer toujours davantage.

Couper les services aux citoyens est une mesure extrémiste.

Mais inversement, s’imaginer que les fonds de l’État sont inépuisables relève aussi d’une pensée extrémiste.

C’est par exemple ce que semblent croire bon nombre d’organisations sans but lucratif qui s’occupent des immigrants illégaux aux États-Unis.

Choix pénibles

La triste réalité est que les fonds de l’État ne sont pas inépuisables. Des choix sont inévitables et parfois pénibles. Vaut-il mieux financer en partie la guerre en Ukraine plutôt que de payer pour combler les besoins essentiels des immigrants illégaux ? Est-il possible de faire l’un et l’autre ? Mais quelles autres dépenses faudrait-il alors laisser tomber? Ou quels impôts faudrait-il augmenter ?

Malheureusement, les extrémistes politiques n’ont que faire de ce genre de considérations.

Ceux qui veulent réduire les dépenses de l’État s’imaginent qu’ils gagneraient plus d’argent dans une société qui se rapprocherait de la loi de la jungle. Ils refusent de comprendre que souvent le privé coûte plus cher que le public, comme le montre le pathétique système de santé américain.

Inversement, les extrémistes qui cherchent à augmenter sans fin les dépenses de l’État au nom de magnifiques valeurs philosophiques ne comprennent pas que de telles augmentations peuvent générer une forte inflation et finir par appauvrir tout un chacun.

Depuis des décennies, la Société des alcools du Québec a comme slogan : la modération à bien meilleur goût. Il en va de même en politique. Mais à l’évidence, notre époque se prête peu à la modération.