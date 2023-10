Belle initiative de La Vie en Rose

Le mois d’octobre est le mois de la sensibilisation au cancer du sein, et La Vie en Rose est également de retour avec sa campagne de collecte de fonds Garder L’esprit sain qui vient en aide à cette maladie. Depuis plusieurs années, l’entreprise s’investit pleinement dans la collecte de fonds pour soutenir de diverses manières cette cause qui lui tient grandement à cœur.

Pour chaque soutien-gorge vendu durant le mois, l’entreprise remettra 1 $ à la cause. D’autres initiatives sont aussi mises en place, telles que la vente de tuques et t-shirts à l’effigie de la campagne (il faudrait trouver un moyen d’ajouter le 10 $ pour ces produits) ainsi que l’option de faire un don à la caisse. La Vie en Rose a pour objectif d’amasser 450 000 $ pour l’année 2023, et plus de la moitié a déjà été atteint grâce à la campagne de mai dernier. Pour toutes les informations concernant la campagne, rendez-vous sur le site : www.lavieenrose.com/fr/gardez-esprit-sein

Arianne Charbonneau, Coordonnatrice, communications et relations publiques

Comme je l’avais fait en mai dernier, je trouve important de diffuser l’initiative de La Vie en Rose qui prend ainsi fait et cause pour soutenir une campagne qui touche normalement une femme sur huit.