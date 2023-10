«Ç'a comme dégénéré»: un labyrinthe d’Halloween annulé au Saguenay

En raison du comportement déplacé de certains citoyens, l’entreprise des Jardins d’Alex et Jennie au Saguenay a pris la décision d’annuler la deuxième fin de semaine de son labyrinthe nocturne d’Halloween de cette année.

Après un premier samedi très achalandé, l’organisation de l’évènement a été victime de son succès puisque cette dernière n’avait pas prévu suffisamment d’agents de sécurité pour surveiller les lieux.

«Ç'a comme dégénéré dans le labyrinthe», explique Karine Dumais, propriétaire d’Aux Jardins d’Alex et Jennie.

TVA Nouvelles | Karine Dumais

«Il y a plusieurs gangs d’ados qui sont venus et là ça s’est mis à tirer du maïs aux clients et aux monstres aussi, alors les monstres ne voulaient plus aller dans le labyrinthe», ajoute-t-elle.

En plus des maïs, certains jeunes sur place auraient également lancé des bouteilles de bière et des roches aux acteurs et aux visiteurs de l’évènement.

TVA Nouvelles

«Tout a été plus compliqué, et ça m’a enlevé le goût», affirme Mme Dumais.

L’intervention de la police

Le Service de police de Saguenay a reçu plusieurs plaintes au cours de la soirée en lien avec des gens qui se stationnaient illégalement sur le boulevard Talbot, une zone de plus de 70km/h.

À la suite de nombreux appels, les policiers ont dû intervenir sur les lieux.

TVA Nouvelles

«Les policiers se sont déplacés au début pour faire de la sensibilisation», déclare le porte-parole du service de police, Dominic Gagnon.

L’organisation avait prévu des espaces de stationnement, «mais ça n’a pas été respecté par les citoyens», explique M. Gagnon.

TVA Nouvelles | Dominic Gagnon

Le porte-parole déplore que «par mesure de sécurité, on n’a pas eu le choix d’aller à l’émission de constat d’infraction pour faire cesser, mais aussi, peut-être, pour sauver des vies».

Les gens «traversaient n’importe où» selon les policiers.

Délit de fuite

Il y a également eu un accident de voiture avec un délit de fuite près de l’évènement.

Un conducteur avec facultés affaiblies, qui a soufflé au double de la limite permise selon les informations du service de police, aurait foncé dans un autre véhicule avant de prendre la fuite.

TVA Nouvelles

Le labyrinthe d’Halloween qui est très apprécié par les citoyens de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean sera ouvert seulement pour les enfants samedi prochain.

La propriétaire ne sait toujours pas si elle tentera d’organiser à nouveau l’évènement l’année prochaine.