Découvrez cette entreprise de proximité qui œuvre à construire et à nourrir l’est du Canada

Terapro regroupe à présent quatre entreprises locales : Inotrac, Machinerie CH, Longus et J.R Brisson Equipment. Les succursales Inotrac et Machinerie CH représentent désormais Terapro Agriculture, tandis que les succursales Longus et J.R Brisson Equipment collaboreront sous Terapro Construction.

En unissant leurs forces, Terapro joint les rangs des leaders de l'industrie en innovant, en proposant des solutions complètes, et ce, tout en maintenant un service humain et personnalisé.

À travers cette précieuse alliance, Terapro conserve la même administration et la même équipe et continue de placer ses clients au cœur de ses actions.

« Uni pour servir les professionnels de la construction et de l’agriculture, sans compromis ! »

De l’équipement à la fine pointe

CRÉDIT : TERAPRO AGRICULTURE – FOURRAGÈRE NEW HOLLAND FR920 ET TRACTEUR T7

L’entreprise détient les gammes complètes des équipements agricoles New Holland et Construction Case et elle se spécialise dans les outils de précision conçus pour les professionnels qui requièrent un niveau de connaissance technologique avancé.

L’inventaire de Terapro dessert tous les types de clients issus des secteurs de la construction, du déneigement, de l’agriculture, du paysagement, des mines et des villes et municipalités.

Parmi leur sélection, on compte des mini-chargeurs compacts pour les petites entreprises jusqu’aux tracteurs de grandes puissances, rétro caveuses et pelles hydrauliques, pouvant servir aux gros chantiers ou aux agriculteurs ayant de grandes surfaces à couvrir.

Grâce à son équipe dévouée, passionnée et expérimentée, Terapro vous assure un service personnalisé, allant de l’entretien jusqu’à la réparation et à la vente de pièces. Que ce soit de l’équipement neuf ou usagé, l’inventaire proposé répondra assurément à tous vos besoins en construction et en agriculture.

« Plus qu’un fournisseur, Terapro est un véritable allié pour l’industrie de la construction et de l’agriculture dans l’est du Canada ! »

Un partenaire de confiance

CRÉDIT : TERAPRO CONSTRUCTION – GAMME COMPLÈTE D’ÉQUIPEMENTS DE CONSTRUCTION ET DE DÉNEIGEMENT

Que vous recherchiez des équipements agricoles de pointe ou des machines de construction fiables, vous pouvez faire confiance à leur personnel afin de vous fournir des solutions de haute qualité qui vous aideront à exceller dans votre domaine d'activité.

L’entreprise compte plus de 350 employés et des techniciens formés et spécialisés dans les types d’équipements New Holland et Case. Vous trouverez 10 succursales « Agricole » au Québec, ainsi que 8 succursales « Construction » dans les provinces du Québec et de l’Ontario.

« Faire affaire avec Terapro, c’est prendre la voie de l’excellence. »

Pour plus de détails sur leurs offres et services, visitez Terapro.ca.