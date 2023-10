Contraception forcée: près de 70 Groenlandaises demandent réparation au Danemark

Certaines d'entre elles étaient à peine adolescentes lorsqu'on leur a posé un stérilet sans leur consentement: lundi, 67 femmes nées au Groenland ont déposé une demande de compensation auprès de l'État danois qui avait organisé discrètement cette campagne.

Les plaignantes réclament 300 000 couronnes (environ 40 200 euros) chacune.

À la fin des années 1960, le Danemark avait mis en oeuvre une politique de contraception pour limiter la natalité dans le territoire arctique qui, s'il n'était alors plus une colonie depuis 1953, restait sous tutelle de Copenhague.

Une série de podcasts basée sur les archives nationales et diffusée au printemps 2022 par la radiotélévision danoise DR a révélé l'envergure de cette campagne à l'heure où le Danemark et le Groenland, qui a acquis en 2009 le statut de territoire autonome, explorent leur relation passée.

Lancée l'an dernier, une commission d'enquête sur cette politique doit publier ses conclusions en 2025. Mais les plaignantes veulent obtenir réparation plus rapidement.

«Nous ne voulons pas attendre les résultats de l'enquête», a affirmé à l'AFP la psychologue Naja Lyberth, à l'initiative de la demande de compensation.

«Nous vieillissons - les plus âgées d'entre nous, qui se sont vu imposer un stérilet dans les années 1960 sont nées dans les années 40, elles approchent les 80 ans», a-t-elle expliqué. «Nous voulons agir maintenant».

Dans les années 60 et 70, quelque 4 500 jeunes Inuits ont subi la pose d'un stérilet sans leur consentement ou celui de leur famille.

Selon Mme Lyberth, un grand nombre de femmes ignorait porter un dispositif contraceptif et, jusqu'à récemment, des gynécologues groenlandais ont retrouvé des stérilets chez des femmes ne se doutant pas de leur présence.

«Il est déjà clair à 100% que le gouvernement a contrevenu à la loi, par des violations des droits humains et des atteintes graves à notre encontre», a-t-elle ajouté.

Selon elle, le gouvernement refusera leurs demandes dans l'attente des résultats de l'enquête - auquel cas, l'affaire sera portée devant les tribunaux.

En 2022, six Inuits avaient obtenu excuses et compensation, plus de 70 ans après avoir été séparés de leurs familles pour participer à une expérience visant à constituer une élite danophone sur l'île.