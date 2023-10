Cotes d’écoute du dimanche : «Chanteurs masqués», «Révolution» et «TLMEP» en tête

Sans surprise, Chanteurs masqués a continué d’attirer le plus de téléspectateurs, dimanche, alors que Dave Morissette a été démasqué de son costume du Dragon par Véronic DiCaire et Anouk Meunier. Quelque 1,52 million de téléspectateurs étaient au rendez-vous pour l’occasion.

PHOTO DE BERTRAND EXERTIER FOURNIE PAR TVA

Tout le monde en parle, qui accueillait entre autres le réalisateur Denys Arcand pour son nouveau film Testament ainsi que le coach du Canadien et quatre joueurs québécois a fait le plein de curieux (1 179 000).

En troisième position, on retrouve Révolution (1 021 000) et sa troisième soirée d’auditions, suivi de La poule aux œufs d’or (774 200), Le gros laboratoire (591 600), Vlog (416 500), Occupation double Andalousie (394 900), Découverte (366 100), la reprise de Martin Matte en direct (323 100) et Occasion double Andalousie – Extra (234 600).

Les cotes d’écoute du dimanche 1er octobre: