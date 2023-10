Des citoyens veulent que leur initiative pour stériliser les chats errants de Montréal fasse des petits

Un groupe de citoyens de Montréal capture, stérilise, relâche et prend soin de milliers de chats errants depuis 10 ans et souhaite que, contrairement aux félins, leur initiative fasse des petits.

« Pourquoi j’ai créé ce mouvement ? Parce que je ne peux pas supporter la souffrance », répond Vanessa Vanastas, la fondatrice de cette activité citoyenne née il y a 10 ans et qu’elle aimerait bien voir reprise partout à Montréal.

Vanessa Vanastas

C’était le branle-bas de combat dans la ruelle du Plateau-Mont-Royal au passage du Journal en cette fin d’après-midi de septembre. Une quarantaine de bénévoles étaient réunis pour la 10e édition de la corvée des abris afin d’assembler et scotcher des abris de styromousse recyclé provenant d’hôpitaux de Montréal.

Percés d’un large trou et tapissés d’une couche d’aluminium isolante, les abris permettront à une centaine de chats de passer l’hiver au chaud dans les ruelles environnantes.

Depuis qu’elle a « sauvé » son premier chat, en 2010, Mme Vanastas affirme que ce sont plus de 300 chats qui ont eu une vie meilleure grâce, notamment, à ce condo chauffé et équipé d’une caméra de surveillance qu’elle a aménagé à l’arrière de la rue Henri-Julien.

« Capitale des chats errants »

Depuis 2010, la Ville de Montréal défraie les coûts des opérations de stérilisation dans le cadre du programme Capture-stérilisation-retour-maintien, qui a permis de relâcher 12 500 chats stérilisés dans 19 arrondissements.

Il y aurait, selon la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA), de 100 000 à 200 000 chats errants dans la région métropolitaine, « [ce qui fait] de Montréal la triste capitale des chats errants », affirme le Réseau Secours animal.

Coutoisie, Vanessa Vanastas

Selon la SPCA, un seul chat non stérilisé pourrait engendrer 420 000 chatons en seulement 7 ans ! Or, seulement 2 % des chats errants sont stérilisés.

Alors que la vie d’un chat domestique peut atteindre 15 ans, celle d’un chat errant dans les rues de Montréal dépasse rarement les cinq ans. « Et l’état de santé de ces animaux abandonnés est souvent déplorable », ajoute Véronique Lanteigne, complice de Vanessa depuis la première heure. Elle-même a adopté un chat après l’avoir apprivoisé.

Le mouvement citoyen du Plateau ne souhaite pas recruter de nouveaux bénévoles mais sa fondatrice souhaite que son initiative soit reprise dans d’autres arrondissements.

Ce qu’il faut savoir sur la stérélisation

Le code criminel interdit la capture d’un animal errant, mais en respectant quelques règles, on peut réduire la souffrance des chats errants.

Un permis (gratuit) de la Ville est obligatoire. On l’obtient en ligne et il est valable un an.

et il est valable un an. Les chats doivent être capturés dans des trappes et transportés dans des cages qu’on peut emprunter à la SPCA.

L’intervention de stérilisation sous anesthésie est accompagnée de vaccination, notamment contre la rage, et d’un traitement antiparasitaire. Une entaille sur une oreille permet d’identifier les chats ayant participé au programme.

La personne qui a capturé le chat doit le libérer dans le même territoire et continuer de le nourrir et de lui offrir de l’eau, même en hiver.

Source : SPCA



https://www.spca.com/services/capture-sterilisation-retour-maintien/

