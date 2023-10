Des propos du PM qui passent mal

Les propos du premier ministre Legault à l’endroit des PME, prononcés la semaine dernière à l’occasion de l’annonce de construction de l’usine Northvolt, sur la Rive-Sud de Montréal, auront laissé un goût amer à de nombreux entrepreneurs.

« Pour les hommes et les femmes qui ont créé leur propre emploi, qui tiennent leur entreprise à bout de bras en travaillant souvent l’équivalent de huit jours par semaine pour pallier à la crise de main-d’œuvre, entendre des choses pareilles de la bouche du premier ministre, ne peut qu’être décourageant », a réagi le vice-président de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI), François Vincent.

Réaction similaire des Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ) : « Les PME manufacturières sont le poumon de l’économie. Elles ont façonné le Québec et continuent à créer de la richesse dans toutes les régions », a senti le besoin de rappeler, vendredi, sa PDG, Véronique Proulx.

Investir ou mourir

Jeudi, questionné sur la capacité de la province de répondre aux besoins de Northvolt de 3000 nouveaux travailleurs d’ici 2027, sans piger ce faisant parmi les employés des entreprises environnantes, François Legault n’est pas passé par quatre chemins.

Photo Pierre-Paul Poulin / Le Journal de Montréal / Agence QMI

Ces entreprises auront deux choix, a-t-il expliqué : ou bien elles choisiront d’investir pour accroître leur productivité et ainsi offrir de meilleurs salaires, ou bien elles devront disparaître.

« Il y a des PME qui existaient parce qu’elles payaient leurs employés moins cher qu’aux États-Unis et pouvaient [pour cette raison] exporter leurs produits aux États-Unis, a laissé tomber le premier ministre. Ces PME-là, leur défi [sera] de parvenir à payer plus cher [leurs employés] [...] en améliorant leur productivité. On ne s’en cachera pas, c’est un réel défi. »

Plus tard, en entrevue à TVA, François Legault en a rajouté : « Notre objectif c’est que la personne qui gagne [actuellement] 20 $ l’heure soit capable d’aller chercher un salaire de 35 $ ou 40 $ l’heure chez Northvolt. »

Mauvais timing

Pour Étienne Claessens, président fondateur de Soluflex, spécialisée dans l’offre de services en ressources humaines à l’intention des PME, le premier ministre n’a sans doute pas tort d'insister sur l’importance pour les entreprises de continuer d'investir dans la modernisation (numérisation, robotisation, etc.) de leurs façons de faire.

Courtoisie

Le hic, à son avis, est que le message leur est livré au moment même où les coûts d’emprunt atteignent des sommets, que leur masse salariale est déjà en croissance, et qu’à l’approche d’une récession, plusieurs s'inquiètent d'une réduction de leurs ventes.

« Dans un tel contexte, demande-t-il, qu’est-ce qui pourrait leur arriver de pire, croyez-vous ? Eh bien pour certains, ce serait de réaliser que leurs meilleurs éléments pourraient éventuellement céder aux charmes [et aux salaires] d’une nouvelle grande entreprise fraîchement débarquée dans la région. S’ils en ont encore les moyens, il leur faudra s’ajuster, sinon risquer malheureusement des difficultés. »

Appel à l’aide

Le problème, de l’avis du vice-président de la FCEI, François Vincent, est que le premier ministre s'exprime comme si les PME ne voulaient pas investir. « Or, dit-il, bien sûr qu’elles veulent investir. Mais comment voulez-vous que la plupart y parviennent dans une province où les obstacles à l’entrepreneuriat sont parmi les plus importants du pays ? »

Selon les résultats d’un coup de sonde de l’organisme patronal, diffusés vendredi, pas moins de 51 % des propriétaires de PME disent que leurs coûts d’emprunt affectent leurs activités, un niveau jamais atteint depuis 2009.

Toma Iczkovits / Agence QMI

L'organisme patronal espère que Québec profitera de sa prochaine mise à jour économique de l'automne pour annoncer de nouvelles mesures pour accompagner les entreprises confrontées à la nécessité de moderniser leurs activités.

Véronique Proulx, pour sa part, conseille au gouvernement caquiste de François Legault d’éviter de mettre les différents secteurs de l’économie en confrontation.

« La filière batterie est une bonne chose pour le secteur manufacturier, mais tous les efforts ne peuvent pas être consacrés uniquement à ce secteur, affirme la PDG des MEQ. Le gouvernement devrait en faire davantage pour trouver de la main-d’œuvre et mieux soutenir la formation et le virage technologique. »